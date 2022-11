Studie zeigt hohen Bedarf an Ernährungsbildung auf

Wissen über Ernährung korreliert mit Geschlecht, Alter und Bildungsniveau, sollte für besseres Essverhalten jedoch erhöht werden. Auch bei Pädagogen gibt es Optimierungsbedarf.

Wien (OTS) - Über das Ernährungswissen der österreichischen Gesamtbevölkerung sowie jenem von Gesundheitsfachkräften und Lehrkräften liegen nur begrenzte Informationen vor. Die Studie "What Do People Know about Food, Nutrition and Health? – General Nutrition Knowledge in the Austrian Population", die kürzlich in Nutrients veröffentlicht wurde, soll diese Lücke schließen. Demnach ist das Wissen über Ernährungsempfehlungen, Lebensmittel, Inhaltsstoffe und deren Zusammenhang mit der Gesundheit in der befragten Allgemeinbevölkerung deutlich niedriger als in anderen Gruppen. Frauen wissen zudem deutlich besser über Nahrungsmittel und Ernährung Bescheid. Auch mit zunehmendem Alter und höherem Bildungsniveau steigt das Ernährungswissen. Die Ergebnisse zeigen, dass es einer Erweiterung des Wissens bedarf, um die Basis für ein gesünderes Ernährungsverhalten zu legen. Insbesondere bei den Lehrkräften gibt es Potenzial, um einen Transfer fundierter Bildung in der Schule zu ermöglichen. Die Studie wurde von Marlies Gruber und Elisabeth Sperr vom forum. ernährung heute (f.eh) sowie Chinyere Gina Iwuchukwu und Jürgen König vom Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien durchgeführt.

Das Ernährungswissen in Österreich ist verbesserungsbedürftig. Für einen zielgerichteten Ansatz zur Optimierung ist es jedoch wichtig, mögliche Informationslücken zu identifizieren und darauf aufbauende Bildungsansätze abzuleiten. Die aktuell im Fachjournal Nutrients publizierte Studie zeigt: Wieviel Menschen über Ernährungsempfehlungen, Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe sowie den Zusammenhang mit der Gesundheit wissen, hängt mit Geschlecht, Alter und Bildungsniveau zusammen. Junge, männliche und weniger gebildete Personen schneiden am schlechtesten ab, gut gebildete und ältere Teilnehmende sowie Frauen am besten.

Lehrkräfte verfügen zwar über ein ausgeprägteres Ernährungswissen als die Allgemeinbevölkerung, im Hinblick auf ihren Beitrag in der allgemeinen Ernährungsbildung in der Schule sind die Ergebnisse jedoch nicht zufriedenstellend. Gesundheitspersonal, das zu Fragen der Ernährung häufig frequentiert wird, wie Ärzte und Pharmazeuten, weist ein höheres Wissen auf. Die Vertreterinnen und Vertreter der Diätologie und Ernährungswissenschaften verfügen in der Studie über das größte Ernährungswissen.



"Auch wenn das Ernährungswissen als solches nicht den alleinigen Schlüssel für ein verbessertes Essverhalten bildet, gibt es dahingehend Aufholbedarf. Denn Wissen ist der Mediator für günstige Entscheidungen. Es ist mit höherem Obst- und Gemüseverzehr sowie einer generell gesünderen Ernährungsweise verbunden. Ernährungsunterricht sollte daher möglichst früh in den Regelstrukturen des Bildungssystems etabliert sein und auf allen Ebenen bis hin zur Erwachsenenbildung fortgeführt werden. Zur Ausbildung einer umfassenden Ernährungskompetenz sind aber freilich noch umfassendere Angebote vor allem mit Praxisbezug zu schaffen", betont Marlies Gruber, Geschäftsführerin des f.eh.

"Das eher geringe Ernährungswissen der Lehrkräfte ist besorgniserregend, da sie die wichtigsten Multiplikatoren in der frühen Ernährungsbildung sind. Die vielfach vorgeschlagene Integration der Ernährungsbildung in den Schulunterricht kann daher nur erfolgreich sein, wenn der Ausbildungsstand der Lehrkräfte deutlich gehoben wird", ergänzt Jürgen König vom Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Wien.

Studie zeigt: Kernbotschaften oft unbekannt

Die Ergebnisse bringen zudem einige bemerkenswerte Einzelergebnisse:

Lediglich jede fünfte Person (21,1 %) weiß, dass Experten 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag – also „5 a day“ – empfehlen. 60 % glauben, 2 oder 3 Portionen reichen. (Grafik 1)

Überraschend ist, dass nur 3 von 10 Befragten (29,0 %) Fett als den kalorienreichsten Hauptnährstoff erkennen. Der Großteil der Befragten (41,4 %) meint, dass Zucker die meisten Kalorien hat. (Grafik 2)

Auch bei Salz und Ballaststoffen herrscht Unwissenheit: Nur der Hälfte der Befragten ist bewusst, dass Salzkonsum und Blutdruck im Zusammenhang stehen können. Auch kennen nur 51,7 % das Potenzial von Ballaststoffen zur Gewichtskontrolle. Immerhin 60 % wissen, dass mehr Ballaststoffe empfohlen als aktuell gegessen werden. (Grafik 3) Eine Möglichkeit ist ein höherer Verzehr von Vollkornprodukten, die reich an Ballaststoffen sind und zusätzlich einen höheren Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen liefern als Weißmehlprodukte. 6 von 10 Befragten (59,8 %) geben richtig an, dass Experten zu mehr Vollkorn raten, als aktuell gegessen wird. (Grafik 4)

Bei der Einschätzung des Körpergewichts liegen zwar Wissenslücken beim Body Mass Index (BMI) vor, bezüglich der Körperform ist sich die Mehrheit jedoch sehr sicher: So stufen nur 4 von 10 Teilnehmenden (43,9 %) einen BMI von 23 richtigerweise als Normalgewicht (BMI 18-25) ein und nur ein Fünftel (22 %) einen BMI von 31 mit Adipositas (BMI über 30). Demgegenüber wissen 80 %, dass das Bauchfett (die "Apfelform") mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden ist – und nicht das hüftbetonte Körperfett (die "Birnenform").

Details zur Studie

Für die Studie wurden Jugendliche und Erwachsene im Alter von 14–75 Jahren (n = 1000), Ärzte (n = 307), Pharmazeuten (n = 295), Ernährungswissenschaftler (n = 124), Diätologen (n = 160) und Schullehrer (n = 873) mittels computergestützten, webbasierten Interviews (CAWI) befragt. Jugendliche und Erwachsene wurden dabei von marketagent rekrutiert, um hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildung repräsentativ für die österreichische Bevölkerung zu sein. Für Angehörige der genannten Gesundheitsberufe und Schullehrer wurde eine Zufalls-Stichprobe verwendet. Dem Fragebogen liegt dabei die deutsche Version des General Nutrition Knowledge Questionnaire-Revised (GNKQ-R) zugrunde.

Originalstudie: Gruber M, Iwuchukwu CG, Sperr E, König J: What Do People Know about Food, Nutrition and Health? – General Nutrition Knowledge in the Austrian Population. Nutrients 2022, 14(22), 4729; https://doi.org/10.3390/nu14224729

