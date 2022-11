ARBÖ: ÖBB-Streik bringt Verkehrschaos auf die Straßen Österreichs

Wien (OTS) - Da die ÖBB-Gewerkschaft Vida heute einen 24-stündigen Generalstreik ausgerufen hat, rechnet der ARBÖ mit großen Staus und Verzögerungen auf den Straßen Österreichs. Da der gesamte Bahnverkehr in Österreich seit Mitternacht stillsteht, müssen Pendler nach Alternativen Ausschau halten, um pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Auch die Westbahn ist von dem Streik betroffen, da diese das Schienennetz der ÖBB benutzen. Die meisten werden auf das Auto ausweichen. Deshalb wird es vor allem in den großen Städten zu deutlich mehr Verkehr auf den Straßen kommen.

In Wien wird es speziell die Stadteinfahrten, die Altmannsdorfer Straße, die Südautobahn (A2), die Südosttangente (A23) und die Donauuferautobahn (A22) betreffen. Der ARBÖ-Informationsdienst rät in Wien auf die öffentlichen Verkehrsmittel auszuweichen. Die Wiener Linien fahren planmäßig, auch die Badner Bahn ist in einem 15-minuten Takt unterwegs.

Auch in Salzburg wird es zu Staus und Verzögerungen kommen, da es auch bei der Salzburger Lokalbahn, der Pinzgauer Lokalbahn und beim städtischen Obus-Verkehr zu einem Komplettausfall kommt. Der öffentliche Verkehr in Innsbruck wird nur mit Einschränkungen zu Verfügung stehen, in Graz hingegen wird es keine Einschränkungen geben.

Der ARBÖ rät heute so weit es geht zuhause im Homeoffice zu bleiben und wenn man das Auto benutzen muss, soweit es geht Fahrgemeinschaften zu bilden. „Rechnen Sie auf jeden Fall mit Staus und planen Sie dementsprechend mehr Zeit ein“, rät der ARBÖ-Informationsdienst.

(Ende)

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at