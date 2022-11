Branchenreport: Neues Medienhandbuch Österreich erschienen

Die sechste Ausgabe des Medienhandbuchs legt den Fokus auf die Unternehmenskommunikation und bietet einen umfassenden Überblick der heimischen Medienlandschaft

Wien (OTS) - Die noch immer nicht überwundene Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit einhergehende angespannte wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation sowie politische Aufreger und Veränderungen: Das Medienjahr 2021/22 war ähnlich wie bereits die vorangegangenen ein äußerst turbulentes. Das Medienhandbuch Österreich bietet dazu in sechster Auflage wieder in bewährter Art und Weise Daten und Fakten und präsentiert Bilanzen und Ausblicke zu Medien und Gesellschaft. Auch aktuelle und für die Medienbranche relevante Themen der Gesetzgebung und Rechtsprechung werden behandelt. Einen besonderen Schwerpunkt setzt die aktuelle Ausgabe auf die Anforderungen und Veränderungen in der Unternehmenskommunikation.

Vielfältige Beiträge renommierter Gastautoren

Mit der Frage, wie Medien und Märkte den aktuellen Herausforderungen begegnen können, setzen sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche hochkarätige Gastautoren auseinander: Diese Thematik beleuchten in dieser Medienhandbuch-Ausgabe neben dem Generaldirektor des ORF, Roland Weißmann, der Vorstandsvorsitzende der Austria Presse Agentur (APA), Clemens Pig, sowie Patrick Mader von der Vereinigung Austropapier. Um die Anforderungen an die Kriegsberichterstattung anhand des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine geht es in den Beiträgen von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, „Wiener Zeitung“-Chefredakteur Walter Hämmerle und dem leitenden Redakteur des „Standard“, Eric Frey.

Unternehmenskommunikation im Fokus

Mit der Digitalisierung und der Entwicklung neuer Medien haben sich auch die Anforderungen an die Kommunikationsstrategie von Unternehmen und Institutionen geändert: Um erfolgreich zu sein, setzen auch diese neben der „klassischen“ Öffentlichkeitsarbeit zunehmend auf professionelle Newsrooms und bereiten ihre Themen für den Einsatz auf den unterschiedlichsten Kanälen und Plattformen auf. Wie das in der Praxis konkret umgesetzt wird, legen im Medienhandbuch Österreich 2022 dar: Peter Thier (Head of Corporate Communications & Brand Management, ÖBB), Peter Felsbach (Head of Group Communication, voest), Catharina Fendt (Head of Country Communication & Publik Affairs, IKEA), Peter Kleemann (Unternehmenssprecher & Leiter Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit, Flughafen Wien AG), Eva Weissenberger (Leiterin Data & Media Center, Wirtschaftskammer Österreich) sowie für den ÖAMTC Martin Paweletz (Leitung Kommunikation) und Kurt Zeilinger (stv. Chefredakteur, „auto touring“).

Umfassender Einblick in die heimische Medienlandschaft

Der Serviceteil der Publikation bietet in der Chronik einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Medienjahres und listet aktuelle Marktstudien, Markterhebungen, Verbände, Institutionen, Aus- und Fortbildungsinstitutionen, Berufsvereinigungen sowie die Preise der Medien-, PR- und Werbebranche auf. Der lexikalische Abschnitt stellt darüber hinaus die Mediadaten ausgewählter österreichischer Print-, TV-, Radio- und Online-Medien dar.

Das Medienhandbuch Österreich 2022, das vom Verband Österreichischer Zeitungen herausgegeben wird, ist am 22. November 2022 im StudienVerlag erschienen und ab sofort für EUR 34,90 unter www.medienhandbuch.at und im gut sortierten Buchhandel erhältlich. Als Almanach und als Branchenreport richtet sich das Medienhandbuch Österreich an Praktikerinnen und Praktiker des Medienwesens ebenso wie an all jene, die an Medien und an Kommunikation interessiert sind.

