VERBUND und Borealis: Photovoltaikpark Schwechat

Borealis und VERBUND errichten neuen Photovoltaikpark für die Energieversorgung des Borealis-Standorts in Schwechat, Österreich

Wien (OTS) -

Die neue Anlage in Schwechat ist Borealis zweite gemeinsam mit VERBUND errichtete Solaranlage nach Linz, Österreich

Photovoltaik (PV)-Anlage in Schwechat bringt Borealis seinem Ziel näher, 100% seines betrieblichen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu beziehe

Zentrales Ziel, die PV-Kapazitäten in Österreich auszubauen, wird von VERBUND und Borealis durch gemeinsame, branchenübergreifende Partnerschaften unterstützt

Borealis, einer der weltweit führenden Anbieter fortschrittlicher und nachhaltiger Polyolefinlösungen und europäischer Vorreiter im Bereich des Polyolefinrecyclings, und VERBUND, Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa, geben die Errichtung einer neuen Photovoltaikanlage in Schwechat, Österreich, bekannt. Der neue PV-Park, der den Standort von Borealis mit Strom versorgen wird, ist der zweite, der von den beiden Unternehmen gemeinsam geplant und realisiert wurde. Mit der Leistung der neuen Anlage kommt Borealis seinem Ziel näher, seinen Strombedarf bis zum Jahr 2030 zu 100 % durch Strom aus erneuerbaren Quellen zu decken. Das jüngste Gemeinschaftsprojekt von Borealis und VERBUND unterstreicht das gemeinsame Engagement der beiden Unternehmen für Investitionen in eine umweltfreundlichere Energiezukunft.

Schwechater Energiemix wird um Solarstrom ergänzt

Der neue PV-Park befindet sich auf einem Industriegrundstück am Borealis- Produktionsstandort Schwechat. Die Bauphase, die im Mai 2022 begonnen hat, soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, die Energieversorgung soll kurz darauf anlaufen. Die auf einer Fläche von rund 75.000 Quadratmetern errichtete neue Anlage wird aus etwa 10.220 PV-Einzelmodulen bestehen, die eine Nennleistung (Peak-Leistung) von jeweils 460 Watt-Peak (Wp) aufweisen. Insgesamt soll die Gesamtleistung des Parks rund 4,7 Megawattpeak (MWp) erreichen und einen Energieertrag von rund 5,6 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr liefern. Dies entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 1.400 österreichischen Haushalten. Die gesamte Energie, die der neue PV-Park liefert, wird für die Produktion von Borealis genutzt. Die auf diese Weise erzeugte erneuerbare Energie wird die jährlichen CO2-Emissionen des Standortes damit um rund 1.200 Tonnen reduzieren.

„Unsere Partnerschaft mit VERBUND ermöglicht uns, einen Beitrag zum Ausbau der Photovoltaik-Kapazitäten in Österreich zu leisten, was einen entscheidenden Schritt zur Umsetzung einer nachhaltigeren Energieagenda für das ganze Land darstellt“, erklärt Thomas Gangl, Vorstandsvorsitzender von Borealis. „Mit derzeit insgesamt drei Photovoltaik-Projekten und mehreren Windkraft-Kaufverträgen in Europa macht Borealis deutliche Fortschritte auf dem Weg zu seinem Ziel, bis zum Jahr 2030 100 % des in der eigenen Produktion verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen – dies unterstreicht, wie Borealis die Grundlagen neu erfindet, um unser Leben noch nachhaltiger zu machen.“

„Wir müssen entschlossen und ohne zu zögern handeln – und wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir die Energiewende ‒ von einem auf fossilen Brennstoffen basierenden zu einem auf erneuerbaren Energien beruhenden System − erfolgreich bewältigen wollen“, erklärt Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender von VERBUND. „Daher sind wir stolz, diesen weiteren wichtigen Meilenstein im Rahmen unserer Partnerschaft mit Borealis bekannt geben zu können. Es sind Projekte wie dieses, die uns dabei helfen, unsere Klimaziele sowie unsere strategischen Zielsetzungen zu erreichen.“

Über Borealis

Borealis ist einer der global führenden Anbieter fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und europäischer Marktführer im Bereich des Polyolefin-Recyclings. In Europa sind wir Marktführer in den Bereichen Basischemikalien und Pflanzennährstoffe. Wir nutzen unsere Expertise im Zusammenhang mit Polymeren und unsere jahrzehntelange Erfahrung, um innovative und kreislauforientierte Materiallösungen mit Mehrwert für Schlüsselindustrien wie Konsumgüter, Energie, Healthcare, Infrastruktur und Mobilität zu liefern.

Indem wir essentielle Ressourcen für ein nachhaltiges Leben neu erfinden, bauen wir auf unser Bekenntnis zur Sicherheit, auf unsere Mitarbeiter und auf Exzellenz, während wir den Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft beschleunigen und unseren geographischen Fußabdruck erweitern für unsere Kunden auf der ganzen Welt.

Borealis hat die Konzernzentrale in Wien, Österreich, beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter und ist in mehr als 120 Ländern aktiv. Im Jahr 2021 erwirtschafteten wir einen Gesamtumsatz von EUR 12,342 Millionen und einen Nettogewinn von EUR 1.396 Millionen. Borealis steht zu 75 % im Eigentum der OMV, einem integrierten, internationalen Erdgasunternehmen mit Sitz in Österreich, sowie zu 25 % im Eigentum einer Beteiligungsgesellschaft von Mubadala, mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gemeinsam mit zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit der Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Baystar™ (mit TotalEnergies, in den USA), liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.

www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Borealis in Österreich

Der größte Produktionsstandort der Borealis-Gruppe befindet sich in Linz, Oberösterreich. Hier befinden sich die Melamin- und Pflanzennährstoffproduktion, Wirtschaftsförderungsbereiche und das 2009 eröffnete Forschungs- und Entwicklungszentrum (Innovation Headquarters - IHQ). Der Borealis-Standort Linz ist Europas zweitgrößter Hersteller von hochwertigem Melamin. Borealis beschäftigt am Standort Linz rund 1.300 Mitarbeiter, darunter mehr als 300 internationale Experten aus 30 Nationen.

An seinem Produktionsstandort in Schwechat, Österreich, produziert Borealis Polyolefine, Kunststoffrohstoffe, die geschmolzen und dann in einem bestimmten Temperaturbereich geformt werden können. Borealis produziert am Standort Schwechat rund eine Million Tonnen Polyolefine pro Jahr und macht den Standort damit zu einem der modernsten und wichtigsten Produktionsstandorte für Kunststoffe in Europa. Insgesamt sind hier rund 500 Mitarbeiter in den Bereichen Produktion, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, Instandhaltung, Einkauf, Finanzen und Controlling, Qualitätskontrolle, Logistik, IT und Personal beschäftigt

Die Borealis Konzernzentrale befindet sich in Wien, Österreich und beschäftigt etwa 230 Mitarbeiter aus rund 30 verschiedenen Nationen.

Die Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH mit Sitz in Wildon, Steiermark/Österreich, verarbeitet Abfälle von privaten und gewerblichen Verbrauchern zu hochwertigen LDPE- und HDPE-Rezyklaten. Ecoplast wurde im August 2018 Mitglied der Borealis-Gruppe. www.ecoplast.com

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 97 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2021 mit rund 3.200 Mitarbeiter:innen einen Jahresumsatz von rund 4,8 Mrd. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. VERBUND ist der entscheidende Player für das Gelingen der Energiewende in Österreich. Die dafür anstehenden Herausforderungen verlangen eine geschlossene Ausrichtung des gesamten Unternehmens, den VERBUND mit der Mission V vorantreibt. Die Mission V ist ein langfristiges und umfassendes Transformationsprogramm und steht für den Willen, der Klimakrise als Kraft der Wende entgegenzutreten. Dieses Programm basiert auf der VERBUND-Strategie 2030 mit ihren drei Stoßrichtungen: Der Stärkung des integrierten Heimmarkts, dem Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und der Etablierung als europäischer Wasserstoffplayer. Mit der Mission V forciert VERBUND das Erreichen der strategischen Ziele 2030 und stellt deren Umsetzung sicher. Weitere Informationen: www.verbund.com

