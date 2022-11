Hilfswerk Punschstand mit prominenter Unterstützung eröffnet

Karitativer Punschstand bis 23. Dezember am Ceija-Stojka-Platz: Der Erlös kommt der sozialen Arbeit der Hilfswerk Nachbarschaftszentren zugute.

Wien (OTS) - Auch heuer gibt es wieder einen karitativen Punschstand der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks am Ceija-Stojka-Platz im 7. Bezirk. Gemeinsam mit Wiener Hilfswerk Präsidentin Karin Praniess-Kastner und Bezirksvorsteher Markus Reiter fand am Freitag, 18. November die Eröffnung statt. Schauspielerin Eva Billisich und ORF-Moderatorin Clarissa Stadler waren ebenfalls vor Ort und schenkten Punsch aus. Im Laufe der nächsten Wochen werden weitere Prominente beim Punschstand unterstützen – darunter Schauspielerin Dany Sigel am 7. Dezember. „Wir sind sehr dankbar, dass sich neben unseren freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so viele bekannte Gesichter für den guten Zweck zur Verfügung stellen. Sie alle tragen dazu bei, dass die Hilfswerk Nachbarschaftszentren in diesen für viele Menschen besonders schwierigen Zeiten wichtigen Beistand und Unterstützung bieten können“, so Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks. Der Punschstand hat bis 23. Dezember jeweils von Montag bis Samstag (16 bis 20 Uhr) geöffnet. Dieser wird durch die großartige Unterstützung der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener Hilfswerks ermöglicht. Der Erlös kommt der sozialen Arbeit der Hilfswerk Nachbarschaftszentren zugute.

Punschstand Öffnungszeiten bis 23. Dezember 2022:

Zeit: Montag bis Samstag, 16.00 bis 20.00 Uhr. Bei Schlechtwetter geschlossen.

Ort: Ceija-Stojka-Platz, Ecke Lerchenfelder Straße/Schottenfeldgasse, 1070 Wien

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



