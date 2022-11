Termin: Montag, 21. November 2022: Kostelka stellt sich Wiederwahl

Beim Verbandstag des Pensionistenverbandes Österreichs in Wien

Wien (OTS) - Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ), die stärkste Seniorenorganisation Österreichs, hält am Montag, 21. November 2022, ihren Ordentlichen Verbandstag (Bundeskonferenz) in Wien ab.

Dieses höchste Gremium des PVÖ tagt alle 4 Jahre, erwartet werden ca. 400 PensionistenvertreterInnen aus ganz Österreich.

Höhepunkte des Vormittags wird das Referat von Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka sein, der sich auch der Wiederwahl als Präsident des PVÖ stellt.

Am Nachmittag stehen ein Talk mit Politikexperten Dr. Thomas Hofer zum Thema „Interessenvertretungen in Zeiten der Emokratie“ sowie die Beschlussfassung des neuen Leitbildes und der Leitresolution am Programm

Verbandstag des Pensionistenverbandes Österreichs

Montag, 21. November 2022, Beginn: 10 Uhr, geplantes Ende 15 Uhr

Festsaal des Wiener Rathauses, 1010 Wien, Eingang Lichtenfelsgasse

Die Vertreter*innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt:

Hinweis: Bitte Akkreditierung vornehmen:

Telefonisch oder per Mail bei:

GS Andreas Wohlmuth

Telefon: 0664 4836138

Mail: andreas.wohlmuth @ pvoe.at