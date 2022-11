SPÖ: Grüner Steuersprecher mit Rechenproblemen – Konzernen bleiben 5 Mrd. Euro von 6 Mrd. Euro Übergewinn

Kurssprung bei Verbund und EVN nach Regierungs-PK Kurssprung bei Verbund und EVN nach Regierungs-PK

Wien (OTS/SK) - Die Rechnung des Grünen Steuersprechers Jakob Schwarz, bei einem angenommenen Übergewinn der OMV für 2022 von 6 Mrd. Euro würden „nur“ 2,1 Mrd. Euro an Gewinn nach Abzug der Übergewinnsteuer überbleiben, ist nicht korrekt. Da nach den Plänen der türkis-grünen Regierung die Steuer erst ab der Jahresmitte greift, darf der Konzern rund die Hälfte der Übergewinne des Jahres zu 100 Prozent behalten. Es greift für den Rest ein Steuersatz von 33 Prozent, weil davon auszugehen ist, dass sich der Konzern ein Projekt für Erneuerbare Energie anrechnen kann. Das heißt: Bei 6 Mrd. Übergewinn für 2022, werden 1 Mrd. Euro (33% von 3 Mrd.) besteuert. Genaueres weiß man nicht, da wieder einmal kein Gesetzesentwurf vorliegt, kann man nur von dem ausgehen, was in der Pressekonferenz der Regierung verkündet wurde. Die Einschätzung der SPÖ, dass vor allem bei den Stromkonzernen die Sektkorken knallen werden, bestätigen die heutigen Kursverläufe: Nach der Regierungs-Pressekonferenz gab es heute Vormittag einen ordentlichen Kurssprung von Verbund- und EVN-Aktie nach oben.



Eine Veranschaulichung wie ein Übergewinn von sechs Milliarden Euro versteuert wird:

6 Mrd. Übergewinne für 2022

3 Mrd. Gewinn für erstes Halbjahr verbleibt

33% von 3 Mrd. Euro = 1 Mrd. Euro Übergewinnsteuer

Von 6 Mrd. Euro Übergewinn bleiben 5 Mrd. Euro Gewinn nach Steuer.

(Schluss) ah, sd



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at