Strasser: Budget 2023 sichert nachhaltige Bewirtschaftung

Rund 2,9 Milliarden Euro stehen für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft zur Verfügung

Wien (OTS) - "Die vielen Krisen stellen unsere Bäuerinnen und Bauern vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, während gleichzeitig die gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft steigen. Unsere Aufgabe ist es, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit unsere Bauernfamilien diesen Druck nicht alleine schultern müssen. Um die Versorgungssicherheit in Österreich weiterhin garantieren zu können, braucht es eine solide und nachhaltige Unterstützung. Mit dem Budget 2023 haben wir ein stabiles Budget in unsicheren Zeiten geschaffen", sagt ÖVP-Agrarsprecher und Abg. DI Georg Strasser.

"Mit dem Budget 2023 forcieren wir eine nachhaltig produzierende Landwirtschaft: Insgesamt werden für Ökoregelungen 98 Millionen Euro budgetiert. Zusätzlich zu den für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) vorgesehenen Mittel werden auch noch 20 Millionen Euro für biologische Landwirtschaft und fünf Millionen Euro in Form einer Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete bereitgestellt. "Damit kann der Ressourcen-, Umwelt- und Klimaschutz fortgesetzt und noch weiter ausgebaut werden. Dabei steht das Agrarumweltprogramm ÖPUL im Fokus. Etwa 80 Prozent der heimischen Betriebe bewirtschaften ihre Höfe nach Umweltstandards, die über die gesetzlichen Standards hinausgehen. Diese Mehrleistung muss auch fair abgegolten werden", meint Strasser.

Darüber hinaus profitieren von den neuen finanziellen Mitteln auch nachhaltig bewirtschaftete Wälder. Der Waldfonds wird für 2023 mit 22,5 Millionen Euro budgetiert. Dieser stellt artenreiche und klimafitte Wälder sicher und stärkt die Verwendung des Rohstoffes Holz. "Die Gelder wurden mit Weitblick und Hausverstand getroffen und sollen unsere Bäuerinnen und Bauern unterstützen, weiterhin nachhaltig Land- und Forstwirtschaft betreiben zu können", schließt Strasser. (Schluss)



