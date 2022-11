Caritas Österreich mit neuer Vizepräsidentin: Nora Tödtling-Musenbichler

Bei der Vollversammlung der Caritas Österreich wurde zudem Präsident Michael Landau im Amt bestätigt.

Wien (OTS) - „Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen, von der Teuerungswelle über die Pandemie bis hin zu Krieg und Hunger bei unseren Nachbar*innen nah und fern. Als Hilfsorganisation sind wir alarmiert: Die Not der Menschen nimmt zu – auch in Österreich. Und wir geben darauf eine ganz klare Antwort: Wo die Not zunimmt, erweitern wir unsere Hilfe“, betont Caritas Präsident Michael Landau im Rahmen der Vollversammlung der Caritas Österreich.

Angesichts der steten Herausforderungen braucht es umgekehrt aber eine starke, beständige Organisation in der Caritas selbst. Bei der Vollversammlung am Dienstagnachmittag wurden daher Weichen gestellt.

Präsident Michael Landau wurde einstimmig für eine weitere Funktionsperiode bis 01/ 2024 im Amt bestätigt. Er hat das Amt des Präsidenten der Caritas Österreich seit 2013 inne, ist seit 1995 Direktor der Caritas Wien und seit 2020 auch Präsident der Caritas Europa.

Landau führt damit weiter das vierköpfige Präsidium der Caritas Österreich an, das gesamthaft dann 01/2024 vor der nächsten Wahl steht.

Neu ins Präsidium gewählt wurde bei der Vollversammlung am Dienstagabend Steiermarks Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler, die damit Kristina-Edlinger-Ploder (Steiermark) nachfolgt. Komplettiert wird das Präsidium von den beiden Caritas-Direktoren Walter Schmolly, Vorarlberg und Johannes Dines, Salzburg.

Landau: „Ich danke Kristina Edlinger-Ploder von Herzen für ihre Arbeit als Vizepräsidentin, sie war als erste Frau im obersten Caritas-Gremium wegweisend. Gleichzeitig freu ich mich sehr, Nora Tödtling-Musenbichler an ihrer Stelle willkommen zu heißen. Nora hat ihr gesamtes bisheriges Berufsleben schon in den Dienst der Mitmenschlichkeit gestellt, kennt die Nöte der Menschen, aber auch die wirtschaftlichen Herausforderungen von Hilfsorganisationen. Ich freu mich, mit ihr gemeinsam die Zukunft der Caritas zu gestalten.“

Nora Tödtling-Musenbichler übernimmt die Aufgaben als Vizepräsidentin der Caritas Österreich mit 1. Dezember 2022. Sie ist seit Juli 2022 Steirische Caritas-Direktorin, leitete davor seit 2010 die VinziWerke Österreich. Schon als Gymnasiastin rief sie ein Lernprojekt für benachteiligte Schüler*innen ins Leben.

„Die Caritas ist wohl das größte Netzwerk der Mitmenschlichkeit – und das ist so notwendig wie noch nie in den letzten Jahren. Überall da, wo Menschen in Not sind, sind wir da und helfen. Ich freu mich, dass ich als Vizepräsidentin den Weg der Caritas zum Wohl der Menschen jetzt noch direkter mitgestalten darf. Gleichzeitig danke ich den vielen Menschen, die uns dabei als freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mit Geldspenden unterstützen. Diese Solidarität ist unschätzbar wertvoll und Grundlage für ein gutes Miteinander in ganz Österreich.“

Fotos ( © Caritas Österreich) des Präsidiums und CV von Vizepräsidentin Nora Tödtling-Musenbichler zum Download unter: https://wolke.caritas.at/s/a7jAK9XJFTEb9KY (PW: HaQJTQ8Wme )

