SPÖ-Kuntzl: „Die großen Verlierer*innen des Budgets sind Studierende und Wissenschafter*innen!“

SPÖ brachte Antrag auf Budgetanpassung zur Deckung der errechneten Mehrkosten für die Universitäten und Fachhochschulen ein

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl zeigte sich heute in ihrer Rede zum Wissenschaftsbudget, das Minister Polaschek zu verantworten hat, einig mit den Universitäten, die Alarm schlagen. Um deren angemeldeten Bedarf von rund 1,2 Milliarden Euro zusätzlich (für die aktuelle Finanzperiode) zu decken, brachte die SPÖ einen entsprechenden Antrag ein. In diesem verlangt die SPÖ, dass die Mehrkosten der Universitäten sowie der Fachhochschulen in Österreich ersetzt werden. Kuntzl: „Die großen Verlierer*innen des Budgets sind die Studierenden und Wissenschafter*innen. Dieses Hochschulbudget garantiert geradezu das Eintreten sämtlicher Horrorszenarien für die Universitäten!“ ****

Verständnislos zeigte sich die SPÖ-Wissenschaftssprecherin außerdem darüber, dass diese Situation nicht überraschend sei. „Wir haben vor dem Eintreten dieses Szenarios schon in den Ausschusssitzungen vor einem halben Jahr gewarnt. Überraschend ist nur, dass Sie sich von dieser Situation überraschen ließen, Herr Minister!“ (Schluss) lk/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at