Presseeinladung: Oper im Steinbruch Carmen 2023

anbei übermitteln wir Ihnen gerne die Einladung zum Pressegespräch anlässlich der im Jahr 2023 geplanten Opernproduktion „Carmen“ in der Oper im Steinbruch St. Margarethen.



Umgeben vom Ruster Hügelland lockt die beeindruckende Freiluft-Arena in St. Margarethen jährlich Besucher aus aller Welt zu hochkarätigen Opernproduktionen an. Nach den diesjährigen Aufführungen von Verdis Meisterwerkt „Nabucco“ steht nun Georges Bizet „Carmen“ am Spielplan. Habanera, Blumenarie, Torero-Lied, Seguidilla, Schmugglerquintett – all diese tönenden Meisterwerke finden ihren Widerhall in der gleichermaßen wilden wie sanften Landschaft des Steinbruchs St. Margarethen, der so zum Gleichnis wird für die faszinierendste Figur der Opernbühne.



Das Pressegespräch in den Barocken Suiten im MuseumsQuartier findet im Beisein folgender Personen statt:

• Stefan Ottrubay, Direktionsrat der Esterhazy Stiftungen

• Daniel Serafin, Künstlerischer Direktor der Oper im Steinbruch

• Kristīne Opolais, Carmen

• Arnaud Bernard, Inszenierung

• Carla Ricotti, Kostüme

• Alessandro Camera, Bühnenbild



Wir ersuchen um Anmeldung bei Frau Leonara Skala unter +43 (0) 2682/630 04 403 oder l.skala @ esterhazy.at.

Datum: 23.11.2022, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Barocke Suiten, MuseumsQuartier Wien

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Leonara Skala

Leitung Public Relations und Social Media



Esterhazy Betriebe GmbH

Esterhazyplatz 5

A-7000 Eisenstadt

Tel +43 (0) 2682 63004-403

Mobil +43 (0) 664 9658272

l.skala @ esterhazy.at

www.esterhazy.at