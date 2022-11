ARBÖ: Events in Innsbruck, in der Wiener Stadthalle und Start der Christkindlmärkte bedeuten erhöhtes Verkehrsaufkommen

Wien (OTS) - Dieses Wochenende ist einiges auf den Straßen los. In Innsbruck wird die „Kreativmesse“ und die „SENaktiv“ tausende Menschen ins Messezentrum ziehen. Die Olympiahalle in Innsbruck wird durch die Show „Cavalluna“ gut besucht sein. In der Wiener Stadthalle werden tausende Besucher zum Konzert von Andre Rieu erwartet. Und „last but not least“ starten diese Woche die größten Christkindlmärkte in Wien, Salzburg und Linz.



Zwtl: Staus aufgrund der „Kreativmesse“ und „SENaktiv“ im Messezentrum sowie in der Olympiahalle wegen „Cavalluna“ sind zu erwarten



Vom 18. bis zum 20. November finden gleich zwei Messen im Innsbrucker Messezentrum statt. Zum einen ist dies die Kreativmesse, bei der man sich zu Themen rund ums Basteln, Malen, Nähen und zu allem, was kreativ ist, informieren kann. Aber auch für die Generation 60 plus wird an diesem Wochenende einiges geboten. Für diese gibt es Nützliches zu Gesundheit und Bewegung bei der „SENaktiv“. Erfahrungsgemäß reisen viele Messebesucher mit dem Auto an. Daher wird es zu Staus und längeren Wartezeiten rund um das Messegelände, wie auf der Siebererstraße und Ingenieur-Etzel-Straße, kommen. Der ARBÖ-Informationsdienst rät mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Messegelände erreicht man mit der Straßenbahnlinie 1 und R.

Pferdefans kommen vom 19. bis 20 November voll auf ihre Kosten. An diesen beiden Tagen gastiert die Pferdeshow „Cavalluna – Geheimnisse der Ewigkeit“ in der Innsbrucker Olympiahalle. Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten Verzögerungen auf der Olympiastraße, der Resselstraße sowie bei den Parkmöglichkeiten in der Parkgarage im Tivoli Stadion oder am Olympiahallen-West Parkplatz einplanen. „Öffentlich ist die Olympiahalle mit den Linien J, M, T und 505 erreichbar“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.



Zwtl: „Andre Rieu“ und „Kraftklub“ sorgen für Staus im Bereich der Wiener Stadthalle.



Die Auftritte von „Andre Rieu“ am 16. und 17. November sowie das Konzert der Band Kraftklub am 19. November werden für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen. Staus rund um die Stadthalle, z.B. Gablenzgasse, Hütteldorfer Straße oder Neubaugürtel, werden sich nicht vermeiden lassen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten empfehlen Autofahrern auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, auszuweichen. Es wird geraten mit den Öffis, wie der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A anzureisen.



Zwtl: Christkindlmarktsaison startet in Wien, Salzburg und Linz



Alle Jahre wieder… beginnt im November die Christkindlmarktzeit. Dies bedeutet auch, dass es mehr Verkehr geben wird, beziehungsweise zu Parkplatzmangel kommen kann. Der ARBÖ empfiehlt deshalb die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.



Am 19. November öffnet Wiens größter Christkindlmarkt am Rathausplatz seine Pforten, sowie auch, der in der Nähe gelegene Christkindlmarkt am Hof. Die Märkte erreichen Sie mit der U1, U3, sowie mit den Ringlinien der Bim (1, 2 und D).

Ebenfalls am 19. November startet beim Schloss Schönbrunn der traditionelle Kultur- und Weihnachtsmarkt. Autofahrer können hier den Apcoa-Parkplatz Schönbrunn benutzen. Öffentlich gelangen Sie mit der U-Bahn-Linie 4 (Stationen Schönbrunn oder Hietzing), mit den Straßenbahn-Linien 60 oder 10 sowie mit dem Autobus 10A bequem zum Markt.



Am 17. November startet auch der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Markt werden rar sein. Die besten Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung bieten der Parkplatz Basteigasse, die Tiefgarage Barmherzige Brüder oder auch die Altstadtgaragen A + B. Auch diese Parkplätze werden erfahrungsgemäß schnell voll sein. Mit den Öffis gelangen Sie alternativ in nur zehn Gehminuten von der S-Bahn-Station Salzburg Mülln-Altstadt zum Christkindlmarkt. Auch die Obusse der Linien 3, 5 oder 6 bringen Sie zur Haltestelle „Rathaus“.

In Linz kann man sich ab 19. November am Hauptplatz und im Volksgarten in Weihnachtsstimmung bringen. Die Tiefgarage am Linzer Hauptplatz wird sehr schnell gefüllt sein, weshalb es auch hier ratsam ist, direkt und gleich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, z.B. mit der Linie 1, 2, 3, 4 und 50. So können Sie stressfrei Ihr Glas Glühwein genießen.

