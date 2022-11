Kein Auskommen mit dem Einkommen: Die Teuerung frisst alles auf!

Die Teuerung stellt immer mehr Menschen vor große finanzielle Herausforderungen. Vor allem Beschäftigte mit geringen Einkommen sorgen sich, ob sie die stark steigenden Kosten noch stemmen können. Das zeigt eine aktuelle Sonderauswertung des Arbeitsklima Index. Diese werden wir Ihnen bei einer

Pressekonferenz am Dienstag, 15. November 2022, um 10 Uhr

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien , präsentieren und damit belegen, was für mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Österreich gilt:

Kein Auskommen mit dem Einkommen: Die Teuerung frisst alles auf!

Was das für die Betroffenen bedeutet, was für sie noch leistbar ist und was die Politik jetzt unternehmen muss, erfahren Sie in unserer Pressekonferenz. Zudem werfen wir einen Blick auf die berufliche Situation von Beschäftigten im Handel.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl , Dr. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) zur Verfügung.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Die Teilnahme ist auch online möglich. Nach Anmeldung unter akooe-mediendienst@akooe.at schicken wir Ihnen den Link zu.





