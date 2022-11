ARBÖ: Staugefahr durch Messen in Wien, Klagenfurt und Innsbruck

Wien (OTS) - Dieses Wochenende wird das Staugeschehen geprägt sein von der Messe „Bauen und Wohnen“ in Wien, der „Familien- und Brauchtumsmesse“ und der „Gesund Leben“ in Klagenfurt, sowie der Alpinmesse „Alpinforum 2022“ in Innsbruck. Aber auch die Konzerte von Gregory Porter, Rise Against, Ina Müller und die Aufführung vom „Watzmann“ wird für Staus auf den Straßen Wiens sorgen.



Zwtl: „Familien-. u. Brauchtumsmesse“ und „Gesund Leben“ bringen tausende Besucher in die Kärntner Landeshauptstadt.



Gleich zwei Messen finden vom 11. bis 13. November in Klagenfurt statt: die Familien und Brauchtumsmesse sowie die „Gesund Leben“. Die 320 Austeller zu Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden, werden für volle Straßen rund um das Messezentrum sorgen. Am längsten werden die Staus auf der Florian-Gröger-Straße, der Rosentaler Straße und der St. Ruprechter Straße sowie der Valentin-Leitgeb-Straße sein, weiß der ARBÖ-Infodienst. Es befinden sich etwa 1.150 Parkplätze direkt am Messegelände. Hier können Autofahrer um EUR 6,60 pro Messetag ihr Fahrzeug parken.



Zwtl: „Alpinforum 2022“ zu Gast in Innsbruck



Vom 12. bis 13. November wird Innsbruck zum „Mekka“ für alle Bergsport-Enthusiasten. Tausende Alpinfans werden sich an diesem Wochenende mit Informationen rund um das Thema Bergsport ausrüsten. Viele Messebesucher werden mit dem Auto anreisen, daher werden Staus und länger Wartezeiten rund um das Messegelände, wie auf der Siebererstraße und Ingenieur-Etzel-Straße bei der An- und Abreise nicht zu vermeiden sein. Der ARBÖ-Tipp: Reisen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Das Messegelände ist mit der Straßenbahnlinie 1 und R gut erreichbar.



Zwtl: „Bauen und Wohnen“ und Konzerte in der Wiener Stadthalle bedeuten erhöhtes Verkehrsaufkommen in Wien



All jene, die ein Haus bauen oder sich neu einrichten wollen haben vom 11. bis 13. November Gelegenheit sich darüber bei der „Bauen und Wohnen“ zu informieren. Rund 191 Aussteller werden hierfür vor Ort sein. An den Messetagen wird man mit Verzögerungen bei der An und Abreise rechnen müssen. Besonders betroffen werden die Südosttangente (A23) auf und vor den Abfahrten Handelskai und am Knoten Prater, die Ausstellungsstraße, die Engerthstraße, der Handelskai und der Praterstern sowie die Vorgartenstraße sein“, warnen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Parkplätze am Messegelände an. Besucher, die ohne Fahrzeug anreisen wollen, tun dies am besten mit der U-Bahn-Linie U2. Die Haltestelle Messe-Prater liegt direkt neben dem Messezentrum.



Auch in der Wiener Stadthalle ist diese Woche einiges los. Am 9. November stehen die Konzerte von Gregory Porter und Rise Against auf dem Programm. Am 11. November wird außerdem eine Aufführung vom Kultrustikal „Watzmann“ zu sehen sein. Den Abschluss des „Konzertreigens“ bilden dann die zwei Konzerte von Ina Müller am 12. und 13. November.

Längere Verzögerungen werden rund um die Stadthalle, z. B. Gablenzgasse, Hütteldorfer Straße oder Neubaugürtel nicht ausbleiben. Der ARBÖ-Informationsdienst empfiehlt Autofahrern beim Parken auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, bei denen es Veranstaltungspauschalen gibt, auszuweichen. Es lohnt sich ebenfalls auf die Öffis, wie die U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A umzusteigen.



