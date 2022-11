Mehr Effizienz und weniger CO₂ im Verkehrssystem

Klima- und Energiefonds stellt 2 Millionen Euro für digitale Mobilitätslösungen zur Verfügung

Wien (OTS) - Die Zukunft der Mobilität liegt neben der Verkehrsvermeidung, dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und dem Umstieg auf Elektromobilität auch in der optimalen Abstimmung von Diensten und Services durch Digitalisierung. Aber wie können Organisationen und Institutionen im Verkehrsmanagement mit verschiedenen Verkehrsträgern und -anbietern effizient und nachhaltig zusammenarbeiten? Genau das soll in der Ausschreibung „Digitale Transformation in der Mobilität“ erforscht werden. Gefördert werden Einreichungen mit insgesamt 2 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums (BMK).

Der vom BMK initiierte Aktionsplan „Digitale Transformation in der Mobilität“ baut auf den im Jahr 2021 präsentierten „Mobilitätsmasterplan 2030“ auf und definiert die wesentlichen Maßnahmen der Digitalisierung im Mobilitätsbereich in Österreich für die kommenden Jahre.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die Mobilität ist ein wesentlicher Bestandteil unseres modernen Alltags. Mit Hilfe dieses Aktionsplans werden neue Technologien zum Einsatz gebracht und organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen, die entscheidend zu einem klimafreundlichen Verkehrssystem beitragen.“

Klima- und Energiefonds-Geschäftsführerin Theresia Vogel: „Um die Klimaziele erreichen zu können, müssen wir vor allem den fossilen Individualverkehr deutlich reduzieren. Damit dennoch ein hoher Komfort erhalten bleibt, müssen Schnittstellen zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln effizient funktionieren. Genau das kann Digitalisierung leisten: Verkehrsflüsse rasch und zielgerichtet steuern, Verkehrsmaßnahmen zielgruppengenau kommunizieren.“

Die diesjährige Ausschreibung umfasst drei Schwerpunkte:

- Nationaler Mobilitätsdatenraum

- Integrierte Verkehrsinformation und integriertes Verkehrsmanagement

- Digitalisierung von Rechtsvorschriften im Verkehrsbereich

In jedem Schwerpunkt soll eine Forschungs- und Entwicklungsdienstleistung (F&E Dienstleistung) vergeben werden. Diese sollen eine Wissensbasis und Entscheidungsgrundlase für die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine rasche digitale Transformation in der Mobilität erarbeiten.

Informationen zur Antragstellung

Leitfaden Digitale Transformation in der Mobilität 2022: www.klimafonds.gv.at/call/dtm/

Einreichung: https://ecall.ffg.at

Die Einreichfrist endet am 01.03.2023 (12:00 Uhr)

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at