„The Green 100“: Klimafonds veranstaltet erstmals Messe rund um grüne Finanzierung

Call für Aussteller:innen startet jetzt – Alle Details und Infos zur Anmeldung unter www.thegreen100.at

Wien (OTS) - Die grüne Finanzierungsmesse „The Green 100“ bringt am 9. Mai 2023 Kapitalsuchende und Investierende aller Art zusammen und bietet grünen Projekten, Unternehmen und Ideen im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste erstmals eine Bühne, um den Austausch zwischen engagierten Investor:innen und grünen Aktivitäten zu ermöglichen. Die Teilnahme ist sowohl für Aussteller:innen als auch für Besucher:innen kostenlos.

Um die Klimaziele zu erreichen, braucht es eine massive Mobilisierung von privatem Kapital. Viele Unternehmen und Projekte sind auf der Suche nach Investments – die öffentlichen Mittel reichen dafür aber bei Weitem nicht aus.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Es gibt viele gute Ideen zum Klimaschutz. Für ihre erfolgreiche Umsetzung braucht es kompetente Partner und Investorinnen und Investoren. Diese zusammenzubringen, das ist auch ein Ziel der Green Finance-Aktivitäten des Klimaschutzministeriums. So wird ein Beitrag zur Erreichung der österreichischen Klima- und Energieziele geleistet.“

Dass es in Österreich zahlreiche, grüne Ideen gibt, kann Klima- und Energiefonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth nur bestätigen: „Unsere Erfahrung zeigt, dass es bereits zahlreiche grüne Projekte, Start-Ups und Investitionsprodukte in Österreich gibt, es aber an Wissen über die Möglichkeiten, in diese zu investieren, mangelt. Mit ‚The Green 100‘ knüpfen wir genau hier an und fördern nachhaltiges Engagement und Investitionen in eine grünere Zukunft.“

Bewerbung bis 15. Jänner 2023 möglich – sieben Themenfelder

Um sich als Aussteller:in zu bewerben, muss das eingereichte Projekt direkt oder indirekt einen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Klimawandelanpassung in Österreich leisten. Sowohl Start-Ups als auch bereits etablierte Unternehmen oder sonstige Akteure wie Städte und Gemeinden sind willkommen, sich für einen Ausstellungsplatz anzumelden und ihre Projekte passend zu den sieben Themen „Erneuerbare Wärme“, „Klimawandelanpassung“, „Erneuerbarer Strom“, „Energieeffizienz“, „Infrastruktur, Bauen & Wohnen“, „Mobilität“ und „Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, Landwirtschaft & Ernährung“ vorzustellen. Bis zum 15. Jänner 2023 kann man sich für einen Ausstellungsplatz anmelden. Alle Bewerbungen werden von einer unabhängigen Fachjury gesichtet, eine Zu- oder Absage erfolgt bis Anfang Februar 2023.

Info-Veranstaltung am 22. November 2022

Eine erste Informationsveranstaltung zum Thema „Green Finance“ mit allen Details für Aussteller:innen und Besucher:innen findet bereits am 22. November 2022 um 16 Uhr für Interessierte im Climate Lab (Spittelauer Lände 45, 1090 Wien) statt. Die Teilnahme am Event ist kostenlos – eine Anmeldung unter https://tinyurl.com/ytv46pad ist erforderlich. Weitere Informationen unter https://www.thegreen100.at/



