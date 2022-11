Wiener Hilfswerk: Mediability-Projekt gewinnt Filmpreis

Videoprojekt für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen feiert großen Erfolg.

Wien (OTS) - Anfang Oktober fanden die „Video & Filmtage“, veranstaltet vom WIENXTRA Medienzentrum, statt: ein Festival des jungen Kurzfilms für Filmemacher/innen bis 22 Jahre. Das inklusive Videoprojekt Mediability des Wiener Hilfswerks für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen hat seinen ersten Kurzfilm eingereicht und einen der begehrten Preise im Rahmen des Festivals gewonnen.



Spielothek und Aktionsraum – Freizeiteinrichtungen des Wiener Hilfswerks für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen – haben im Dezember 2021 das inklusive Videoprojekt „Mediability“ ins Leben gerufen. „Kinder und Jugendliche erarbeiten hier gemeinsam vor und hinter der Kamera inklusive Videos zum Thema Freizeitgestaltung. Dabei wird ein selbstbestimmter Umgang mit dem Medium Film ermöglicht. Das Team der Spielothek und des Aktionsraums leistet hier wichtige und großartige Arbeit“, so Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks.



Nun hat das erste Mediability-Video mit dem Titel „Zurück in die Freizeit (Teil 1)“, bei den „Video und Filmtagen 2022“, dem 26. Festival des jungen Kurzfilms des WIENXTRA-Medienzentrums im WIENXTRA-Cinemagic in der Urania, einen Preis gewonnen. Die Freude bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Mediability-Projekts ist groß. Der Preis ist die Teilnahme bei einem Filmworkshop im WIENXTRA Medienzentrum. „Ich gratuliere den Kindern und Jugendlichen, die am Mediability-Projekt teilnehmen, von ganzem Herzen zu diesem großen Erfolg. Es ist auch eine wunderbare Auszeichnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Spielothek und Aktionsraum“, sagt Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.



Jurybegründung

„Eine Gruppe junger Menschen teilt mit uns sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Sie reflektieren vergangene Erfahrungen – und stürzen sich in neue Abenteuer, wobei die Kamera live ganz nah dran ist. Wir haben uns als Zuschauer/innen sehr, sehr gerne mitnehmen lassen. […] Die tolle Gemeinschaft, die diese kreative Zusammenarbeit befeuert hat, hat man beim Filmschauen wirklich gespürt. Der Teamspirit war beim Zuschauen richtig ansteckend.“



Inklusives Videoprojekt „Mediability“

Durch eine Spende von Arabella Kiesbauer, die sie in der RTL-Quizshow „5 gegen Jauch“ gewann, wurde das inklusive Videoprojekt „Mediability“ ins Leben gerufen. Dabei erarbeiten die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung gemeinsam inklusive Videos zum Thema Freizeitgestaltung. Selbstbestimmung und die Förderung der Kompetenzen der Kinder stehen ebenso im Vordergrund des Projekts, wie die Freude am Tun und die Stärkung des Selbstbewusstseins. Das Projekt wird durch die RTL Stiftung gefördert, Spielothek und Aktionsraum vom Fonds Soziales Wien, der Stadt Wien und Licht ins Dunkel.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

