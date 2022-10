Aviso 3.11., 9 Uhr: Caritas und SORA präsentieren Monitor zu „Teuerungen und Inflation in Österreich“

8 von 10 Menschen fordern gezieltere Anti-Teuerungsmaßnahmen für armutsbetroffene Haushalte - die zentralen Ergebnisse des Monitors und politische Reformvorschläge werden präsentiert

Wien (OTS) - 8 von 10 Menschen in Österreich fürchten um den sozialen Zusammenhalt und fordern wirksame Maßnahmen und vor allem eine gezieltere Anti-Teuerungsmaßnahmen für armutsbetroffene Haushalte. Dies sind zwei zentrale Ergebnisse des aktuellen Caritas-Monitors zu Teuerungen und Inflation in Österreich. Gemeinsam mit dem renommierten Sozialforschungsinstitut SORA hat die Caritas der Erzdiözese Wien 1.000 Österreicher*innen zu den Themen Teuerungen und Inflation befragt. In einer Lebensmittelausgabestelle der Caritas in Wien werden die Ergebnisse der Befragung präsentiert und politische Reformvorschläge formuliert: „Ja, Bund und Länder haben bereits zahlreiche Hilfen auf den Weg gebracht, aber wir sehen in unseren Einrichtungen und Angeboten in ganz Österreich: Es wird auch langfristige Reformen für armutsbetroffene Menschen brauchen, um gut durch diese Krise zu kommen“, betont Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich im Vorfeld des Termins. Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien hält fest: „Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich: Eine große Mehrheit der Menschen in Österreich will den sozialen Zusammenhalt in unserem Land stärken und spricht sich für mutigere und zielgerichtete Hilfen aus.“

Vertreter*innen der Medien sind herzlich zur Präsentation des Caritas-Monitors eingeladen. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit, armutsbetroffene Menschen zu interviewen.

Einladung zur Pressekonferenz:

Wann:

3. November, 9 Uhr

Wo:

LeO-Lebensmittelausgabestelle Galvanigasse 3, 1210 Wien

Wer:

- Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich

- Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

- Christoph Hofinger, Managing Partner and Scientific Director SORA

