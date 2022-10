Kreativwettbewerb-Preisverleihung 2022

Wien (OTS) - Zum 20. Mal veranstalteten die Hilfswerk Nachbarschaftszentren den Kreativwettbewerb für Menschen mit Behinderung. Die Preisverleihung fand am 25. Oktober im Veranstaltungssaal „TUtheSky“ der TU Wien statt.



Unter dem Motto „Grünes Klima und Architektur“ hatten auch heuer Menschen mit Behinderung wieder die Möglichkeit, Kunstwerke beim Kreativwettbewerb der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks einzureichen. „Es sind beeindruckende Werke von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern eingelangt. Es war mit Sicherheit eine schwierige Entscheidung für die Jury“, so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks. Zur Preisverleihung fanden sich am 25. Oktober Teilnehmer/innen, Besucher/innen sowie die Jury und Ehrengäste im „TUtheSky“ ein. Sabine Seidler, Rektorin der Technischen Universität Wien, stellte erneut die Räumlichkeiten für diese besondere Veranstaltung zur Verfügung. Moderatorin Sylvia Reim führte gemeinsam mit Co-Moderator Werner Bauer, Besucher des Club 21, einer Freizeiteinrichtung des Wiener Hilfswerks für Menschen mit und ohne Behinderung, durch das Programm.



„Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und herzliche Gratulation an die Gewinner! Die Vielfalt der Werke ist sehr eindrucksvoll und es ist mir eine besondere Freude, die Siegerpreise an drei sehr talentierte Künstler zu übergeben“, freute sich Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks, und überreichte, die Siegerpreise an die Künstler. Diese gingen an Hannes Scharnreiter mit dem Werk „Zukunftsvision“, Ralph Tik mit dem Werk „Autarkes Wohnen am See“ und Gregor Wimmer mit dem Werk „Klimawende“ – alle drei ex aequo am 1. Platz.

Abwechslungsreiches Programm, hochkarätige Jury und Ehrengäste

Die steirische Band „Mundwerk“ war auch dieses Jahr wieder dabei und begeisterte das Publikum. Franz-Joseph Huainigg präsentierte sein neues Buch „Selbstbestimmt leben“. Die Siegerwerke wurden von einer hochkarätig besetzten Jury ausgewählt: Martin Essl (Zero Project), Angela Csoka (Künstlerin), Oliver Kartak (Universität für Angewandte Kunst Wien) und Katharina Uschan (Universität für Angewandte Kunst Wien). Zu den weiteren Gästen zählten u.a. Andreas Reinalter (in Vertretung für Bundesminister Johannes Rauch), Kira Grünberg (Abgeordnete zum Nationalrat), Nikolaus Kunrath (Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat) und zahlreiche Bezirksvorsteher.

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



Bild-Download auf unserer Website Link zur Website

Rückfragen & Kontakt:

Nina Wagner, BA – Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1451, M: +43 664 618 97 34

E: nina.wagner @ wiener.hilfswerk.at / www.wiener.hilfswerk.at