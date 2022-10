TV-Tipp: Neue Serie „Das Netz - Prometheus“ über kriminelle Machenschaften im Profi-Fußball (ab 1. November, 20.15 Uhr, ServusTV)

Serien-Event: Tobias Moretti deckt als Leiter einer Sportklink tödliche Gen-Versuche auf

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Die achtteilige Thriller-Serie „Das Netz - Prometheus“ ist Teil eines einzigartigen TV-Projektes, das aus drei miteinander verwobenen Serien und teils wiederkehrenden Charakteren besteht. ServusTV zeigt das Geschäft mit dem Fußball in den drei fiktiven Stories als mafiöses Geflecht eiskalter Milliarden-Interessen, dessen Protagonisten vor nichts zurückschrecken. Während „Das Netz - Prometheus“ in Österreich spielt, liegt die Handlung der zweiten Serie „Das Netz - Spiel am Abgrund“ (acht Folgen) vorwiegend in Deutschland. Die Ereignisse der dritten Serie „Das Netz - Power Play“ (sechs Folgen) sind in die Erste Liga Italiens eingebettet.

Die vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Serie „Das Netz- Prometheus“ erzählt von Georg (Tobias Moretti), einem einstigen Fußball-Profi ohne große Erfolge, der sich im zweiten Karriereweg einen Namen als Arzt und vor allem als unbestechlicher Dopingjäger gemacht hat. Als ihm die Leitung einer neuen Hochleistungsklinik für junge Fußballtalente angeboten wird, scheint sein Leben endlich die lang ersehnte, große Wendung zu nehmen. Doch bald merkt Georg, dass die Forschungseinrichtung in der Abgeschiedenheit der Alpen dunkle Geheimnisse birgt. Statt Fußballhelden scheint sie Tod, Krankheit und Verderben hervorzubringen. Ist Georg selbst nur das Feigenblatt für illegale, gentechnische Versuche an ahnungslosen, jungen Menschen? Georg nimmt Untersuchungen auf und verstrickt sich zunehmend in einem lebensgefährlichen Netz aus Macht, Geld und Skrupellosigkeit.

Das Serien-Event ist eine gemeinsame Initiative von Red Bull Media House, Beta Film, ServusTV und ARD Degeto, in Österreich in Koproduktion mit der MR Film, die „Prometheus“ unter der Regie von Andreas und Daniel Prochaska nach einem Drehbuch von Martin Ambrosch realisierte.

ServusTV zeigt „Das Netz - Prometheus“ ab 1. November, 20.15 Uhr. Am selben Tag startet auch „Das Netz - Spiel am Abgrund“, ab 6. November „Das Netz - Power Play“.

Unter www.rtr.at/Netz stehen Fotos der Produktion in hoher Auflösung zum Download bereit.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter www.rtr.at/FERNSEHFONDS

