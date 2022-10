Teuerung: Sportvereine warten noch immer auf dringende Bundeshilfen

LH Kaiser fordert Neuauflage des NPO-Fonds

Klagenfurt (OTS) - Die Teuerungslawine inklusive der horrenden Energiekosten stellt zusehends auch viele Sportvereine, ihre vielfach ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre sowie die Sportlerinnen und Sportler vor immer größere Probleme. Gerade im Herbst und Winter, wo viel auf Hallenbetrieb angewiesen sind entwickeln sich die finanziellen Herausforderungen zu Existenzfragen.

Daher habe er sich, nach einem Gespräch mit den drei Kärntner Dachverbandspräsidenten, Günter Leikam (ASKÖ), Ulrich Zafoschnig (Union), Christoph Schasché und Landesportdirektor Arno Arthofer neuerlich per Brief an den für Sport zuständigen Vizekanzler Werner Kogler gewandt, so Kärntens Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser. „Es braucht umgehend eine Neuauflage des Non profit Organisations-Fonds, der schon während der Corona-Pandemie das Überleben vieler Sportvereine und die Aufrechterhaltung des Sportbetriebes vor allem auch im Breitensportbereich gesichert hat“, betont Kaiser.

