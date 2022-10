NEOS-Mitgliederversammlung: Nach 10 Jahren sind NEOS so stark wie niemals zuvor

Beate Meinl-Reisinger: „Seit 10 Jahren hören wir zu, kämpfen und lehnen uns nicht zurück. Unser pinkes Versprechen ist eine proeuropäische, generationenübergreifende Politik."

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen NEOS-Bundesmitgliederversammlung spricht Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger über verlorenes Vertrauen in die Politik und dass es jetzt schärfere Transparenz und Antikorruptionsgesetze, Grundwerte der NEOS seit der ersten Stunde, brauche. „Seit zehn Jahren sagen wir NEOS eines sehr klar: Politik ist der Ort, an dem wir uns ausmachen, wie wir leben wollen. Und diese essenzielle Frage soll nicht im Hinterkammerl entschieden werden. Diese essenzielle Frage soll auch nicht von jenen entschieden werden, die mit erkauften 37% im Nationalrat sitzen und sich an die Macht klammern. Die ÖVP braucht einen kalten Entzug von Korruption!“, so Beate Meinl-Reisinger. „Die politische Konsequenz sind ganz klar Neuwahlen.“

Besonders in Zeiten der Krisen brauche Österreich Leadership, so Meinl-Reisinger. „Diese Regierung hat nicht beide Hände frei. Sie muss in einer Hand eine Schaufel, in der anderen den Besen halten, um die Scherben wegzukehren, die sie selbst verursacht hat. Jetzt entscheidet sich, ob wir in den nächsten Jahrzehnten Vorreiter oder Mittelmaß sein werden. Ob wir Österreich an die Spitze bringen und wieder stolz sein können auf unser schönes Land. Unser Land, das großartig ist, weil die Menschen großartig sind und großartiges leisten – TROTZ der Politik der Bundesregierung.“

Beate Meinl-Reisinger zählt den Angriffskrieg auf die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise und Teuerung als einige der aktuellen Herausforderungen auf, die Leadership und freie Hände benötigten. Den Grünen wirft sie vor, ihren Weg verlassen zu haben, sich nicht mehr für Frauen und Bildung einzusetzen. Sie fordert: „Mehr Einkommen. Besser auskommen. Damit sich harte Arbeit wieder auszahlt. Damit das Aufstiegsversprechen in unserem Land hält, muss auch an vielen Baustellen im Bildungsbereich gearbeitet werden. Ärmel hochkrempeln. Wo bleibt die Chancenoffensive an österreichischen Schulen?“ Große Räder, nicht kleine Schräubchen brauche es jetzt, so Meinl-Reisinger.

Die gesamte Rede kann unter https://www.neos.eu/live nachgeschaut werden.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS - Das Neue Österreich

Julian Steiner

+43 664 88782 402

presse @ neos.eu

10 Jahre NEOS

Freiheit. Fortschritt. Gerechtigkeit.

www.10jahreneos.eu