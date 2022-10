Brandweiner: Mehr Geld für Zivildiener ab 2023

ÖVP-Zivildienstsprecher: Plus von knapp 40 Prozent - Dank an zuständige Staatssekretärin Plakolm

Wien (OTS) - „Es freut mich sehr, dass wir den Zivildienst weiter attraktivieren können. Erst im Frühjahr haben wir das kostenlose Klimaticket eingeführt und nun bekommen die jungen Männer zusätzlich eine höhere Entschädigung. Mein Dank gilt vor allem der Staatssekretärin für Zivildienst Claudia Plakolm für die gute Zusammenarbeit und den großartigen Erfolg“, so ÖVP-Zivildienstsprecher Lukas Brandweiner.

Konkret wird die Grundvergütung um 38 Prozent angehoben, was insgesamt eine monatliche Vergütung von 500 Euro im Monat bedeutet. Verpflegung und Klimaticket werden weiterhin zur Verfügung gestellt bzw. abgegolten. Von der Neuerung profitieren ab Jänner 2023 rund 14.000 junge Männer, die mit ihrem Zivildienst einen nicht wegzudenkenden Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.

„Ich danke allen Zivildienern für den großartigen Einsatz, den sie in den unterschiedlichsten Einrichtungen leisten. Ohne sie würde vieles in unserer Republik nicht so gut funktionieren“, so der Waldviertler Nationalratsabgeordnete Brandweiner abschließend. (Schluss)

