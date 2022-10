NEOS zu EU-Gaspreisdeckel: Rasche Umsetzung nach Einigung

Gamon: „Nur der geschlossene europäische Weg, kann die Abhängigkeit von Russland reduzieren. Die Menschen müssen auf ein handlungsfähiges Europa vertrauen können.“

Wien (OTS) - Vorsichtig optimistisch zeigt sich NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon nach der Einigung der Staats- und Regierungschefs auf einen Gaspreisdeckel: „Es ist ein enorm wichtiger Schritt, dass die Regierungen den Ernst der Lage erkannt haben und endlich ins Handeln kommen. Sowohl die Einigung auf den dynamischen Gaspreisdeckel als auch auf den gemeinsamen Gaseinkauf sehe ich positiv.“ Ein dynamischer Preisdeckel könne, so Gamon, die Menschen schnell und spürbar entlasten, sofern er richtig umgesetzt werde. „Die detaillierte Ausarbeitung des Gaspreisdeckels wurde aber wieder an die EU-Kommission ausgelagert. Die Staats- und Regierungschefs dürfen sich nicht wieder hinter der EU-Kommission verstecken, sondern müssen auch hier entschlossen handeln.“ Die Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um den Gaspreisdeckel umzusetzen.

Gemeinsamer Gaseinkauf muss forciert werden

Auch der gemeinsame Gaseinkauf sei in Wahrheit längst überfällig gewesen, sagt die NEOS-Europaabgeordnete: „Die 27 EU-Staaten und deren Energieunternehmen müssen endlich damit aufhören, sich gegenseitig zu überbieten, denn damit wird der Preis noch weiter angekurbelt. Stattdessen müssen wir anfangen, gemeinsam Gas zu besorgen. Nur wenn alle Mitgliedsländer geschlossen den europäischen Weg gehen, kann es Europa gelingen, die Gasspeicher zu befüllen und die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Die Menschen müssen auf ein handlungsfähiges Europa vertrauen können, dessen Mitgliedsstaaten zusammenarbeitet, anstatt sich gegenseitig zu blockieren. Damit schaden wir nicht nur uns selbst, sondern spielen auch noch Putin in die Karten.“

Klar sei aber auch: „Alle Mitgliedsstaaten dürfen sich nicht auf dieser Einigung ausruhen. Wir müssen auch das nächste Jahr und das Jahr darauf im Blick haben. Gerade in Österreich muss der Gasverbrauch noch drastisch gesenkt werden, denn zurzeit liegen wir unter dem europäischen Durchschnitt. Ein verbindliches europäisches Einsparziel für Gas muss der nächste Schritt sein.“

