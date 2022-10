FH Kärnten bei Umweltmanagementkonferenz offiziell nach EMAS zertifiziert

Nachhaltige Maßnahmen im hochschulischen Umweltmanagementsystem strategisch verankert

Mit der Implementierung des Umweltmanagementsystems nach EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) haben wir uns zum Ziel gesetzt, Studienangebote mit Fokus auf Nachhaltigkeit zu entwickeln, ressourcenschonend zu agieren und eine energieeffiziente Arbeitsweise in unserem hochschulischen Alltag zu integrieren. Wir werden unser Tun und Handeln danach ausrichten, um zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der United Nations beizutragen Karl-Heinz Huber, Umweltbeauftragter an der FH Kärnten

Villach (OTS) - Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) hat der FH Kärnten als erste Fachhochschule in Österreich die Verwendung des EMAS-Zeichen urkundlich überreicht. Verliehen wurde die Registrierungsurkunde im offiziellen Rahmen bei der Umweltmanagementkonferenz Mitte Oktober in Salzburg.

Das Umweltmanagementsystem EMAS und das Österreichische Umweltzeichen zählen heute bereits zum Standard für zahlreiche engagierte Unternehmen und Organisationen. Neben den Kernaufgaben Lehre und Forschung hat es sich auch die FH Kärnten zur Aufgabe gemacht, einen positiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit zu leisten. „Mit der Implementierung des Umweltmanagementsystems nach EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) haben wir uns zum Ziel gesetzt, Studienangebote mit Fokus auf Nachhaltigkeit zu entwickeln, ressourcenschonend zu agieren und eine energieeffiziente Arbeitsweise in unserem hochschulischen Alltag zu integrieren. Wir werden unser Tun und Handeln danach ausrichten, um zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der United Nations beizutragen“ , erklärt Karl-Heinz Huber, Umweltbeauftragter an der FH Kärnten, die Notwendigkeit gegen Klimawandel und für Umweltschutz einzutreten. Die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) finden im Rahmen von Maßnahmen und Initiativen in Lehre, Forschung, Weiterbildung und Governance substanzielle Anwendung. Mit der EMAS-Zertifizierung verpflichtet sich die FH Kärnten jährlich die Umwelterklärung zu überarbeiten und ihr Umweltmanagementsystem von einem zertifizierten und unabhängigen Umweltgutachter auditieren zu lassen.

Ausbildungen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Umwelt

Der Zertifikatslehrgang „Naturschutzfachkraft“ und das Masterprogramm “Management of Conservation Areas” setzen sich explizit mit den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt auseinander. Schutzgebiete sind wichtige Modell- und Testregionen für den Klimaschutz, die Sicherung der Biodiversität und einer nachhaltigen Entwicklung. Für dieses internationale Masterprogramm „Management of Conservation Areas“ hat die FH Kärnten bereits 2020 einen UNESCO-Lehrstuhl erhalten. Angesiedelt im Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur vermitteln der Bachelorstudiengang „Nachhaltiges Immobilienmanagement“ und der Masterstudiengang „Sustainable Real Estate Management“ Kernkompetenzen für die nachhaltige Entwicklung bzw. das nachhaltige Management von Immobilien auf ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Ebene. Weiters werden im Forschungsbereich sowie im Strategieplan der FH Kärnten Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen aktiv adressiert.

„Zur Bewusstseinsbildung eines nachhaltigen Hochschulbetriebs, wurde außerdem ein Umweltteam gegründet, dass mit der (AG) Nachhaltigkeit eng zusammenarbeitet. Dieses Umweltteam ist für Mitarbeitende, aber auch für Studierende der FH Kärnten zugänglich. Ziel des Umweltteams ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltleistung und Angebote zur Förderung der Nachhaltigkeits-Kompetenz an allen Campussen zu entwickeln und umzusetzen“, so der FH-Umweltbeauftragte Karl-Heinz Huber. Damit soll vor allem die Motivation sich aktiv mit Umwelthemen auseinanderzusetzen, Verbesserungsvorschläge einzubringen und das Umweltmanagementsystem „zu leben“ in der Hochschule vorangetrieben werden.

