Monika Kemperle ist neue ÖGB-PensionistInnenvorsitzende

Die erfahrene Gewerkschafterin wurde beim 4. ÖGB-PensionistInnenforum zur neuen Vorsitzenden gewählt und folgt auf Werner Thum

Wien (OTS) - „Gerade jetzt, angesichts der enormen Teuerung, ist eine Pension, von der man leben kann, wichtiger denn je. Wer sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, darf im wohlverdienten Ruhestand nicht von Armut betroffen sein“, betont Monika Kemperle, die heute beim 4. ÖGB-PensionistInnenforum zur neuen Vorsitzenden der ÖGB-PensionistInnen gewählt wurde. Sie folgt damit Werner Thum nach, der diese Funktion viele Jahre innehatte.



Zukunftssichere Pensionen und Altersarmut



Kemperle will sich, gemeinsam mit dem neugewählten Team, mit vollem Einsatz, um die Belange ihrer Mitglieder annehmen und nennt als künftige Schwerpunkte ihrer Arbeit zukunftssichere Pensionen, den Schutz vor Altersarmut, die Verbesserung der Pflege, die voranschreitende Digitalisierung und den Kampf gegen Altersdiskriminierung: „Ob es nun um die Pflege, den Schutz vor Altersarmut oder die Gewissheit, dass die Pensionen sicher bleiben, geht - wir werden Druck machen und neue Akzente setzen, damit sich ein gutes Leben für die Menschen ausgeht”, unterstreicht Kemperle.



Katzian und Schumann gratulieren zur Wahl



ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und ÖGB-Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzende Korinna Schumann gratulieren Monika Kemperle zu ihrer Wahl als neue ÖGB-PensionistInnenvorsitzende. „Monika Kemperle ist eine erfahrene Gewerkschafterin, die wir sehr für ihre Arbeit in der Gewerkschaftsbewegung schätzen. Umso mehr freut es uns, dass sie sich in diesen schwierigen Zeiten von Teuerung und Krise um die Belange der PensionistInnen kümmert”, betonen Katzian und Schumann.



„Großer Dank gilt dem scheidenden Vorsitzenden Werner Thum, der sich zwei Jahrzente lang mit vollem Einsatz für die Interessen der PensionistInnen stark gemacht hat”, danken Katzian und Schumann dem scheidenden Vorsitzenden Werner Thum.





Hier finden Sie einen vollständigen Lebenslauf von Monika Kemperle

