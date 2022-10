ÖW Aktuell „Winteraussichten 2022/23“: Präsentation der Studienergebnisse für die Tourismusbranche

„ÖW Aktuell“ am Freitag, 21.10., 14 Uhr: Die Österreich Werbung präsentiert der Tourismus-Branche die Ergebnisse der Studie zum Winter 2022/23. Experte Ulf Sonntag beantwortet Ihre Fragen.

Wien (OTS) - Wie wird der Winter 2022/23? Die Österreich Werbung hat dazu eine Studie in 10 Herkunftsmärkten durchgeführt: Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Polen, Tschechien und Ungarn. Über die teils überraschenden Ergebnisse spricht Heidi Tscharf, Director of Markets der ÖW, mit Studienautor Ulf Sonntag in der nächsten Ausgabe von ÖW Aktuell. Während des Live-Formats können die Zuseherinnen und Zuseher über ein Chat-Tool Fragen stellen, die direkt in der Sendung aufgegriffen werden.

ÖW Aktuell zum Thema „Wie wird der Winter? Die Ergebnisse der ÖW-Winterpotenzialstudie 2022/23“ läuft am 21.10. um 14 Uhr live auf www.austriatourism.com/oew-aktuell

ÖW Aktuell ist das neue Live-Nachrichtenformat der Österreich Werbung für die heimische Tourismusbranche. Die Sendung widmet sich unter Einbindung interner und externer Expertinnen und Experten aktuellen Geschehnissen und Trends aus dem Tourismus.

