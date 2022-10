Kulturausschuss – SPÖ-Heinisch-Hosek: Wo bleibt der Einsatz von Kunststaatssekretärin Mayer für Absicherung von Ö1 und FM4?

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek nahm den heutigen Kulturausschuss zum Anlass, um einen Appell an Kulturstaatssekretärin Mayer zu richten, sich für die Absicherung der ORF-Radiokultursender Ö1 und FM4 und den Erhalt des Programms in seiner Vielfalt einzusetzen. Mayer habe im Ausschuss lediglich deponiert, dass Einsparungen „so behutsam wie möglich“ vorgenommen werden müssen. „Hier ist mehr Einsatz für die österreichische Kulturszene gefragt“, fordert Heinisch-Hosek. ****

„Die Bedeutung der beiden Sender für die Förderung der heimischen Musikszene kann nicht hoch genug geschätzt werden. Der ORF ist hier auch wichtige Nachwuchsschmiede, Plattform und Multiplikator für Kunst und Kultur“, so Heinisch-Hosek, die ihren Vorschlag bekräftigte, die Senderkonzepte von Ö1 und FM4 – „die in geradezu idealer Ausprägung die Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks repräsentieren“ – in die Liste des immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufzunehmen.

„Vielfältige, genreübergreifende, öffentlich-rechtliche Sender wie Ö1 oder FM4 stehen für kulturelle Vielfalt und erfüllen ihren Kulturauftrag auf jeweils einzigartige Art und Weise. Ich erwarte und hoffe, dass sich auch die Kulturstaatssekretärin klar deklariert, sich hinter die Journalist*innen, die Kulturschaffenden und die Hörer*innen von Ö1 und FM4 stellt und sich für den Erhalt der Programme stark macht.“ (Schluss) ah/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at