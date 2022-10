Medieneinladung zur Pressekonferenz: ÖBB Fahrplan 2023

Wien (OTS) - Die ÖBB erweitern ihr Programm: Investitionen in eine moderne Zugflotte, neue Fernverkehrsverbindungen und ein attraktiveres Angebot im Nahverkehr.

In der virtuellen Pressekonferenz informiert Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding AG, über die Neuerungen im ÖBB Fahrplan 2023.



Datum: Donnerstag, 20. Oktober 2022

Zeit: 10:30 Uhr

Ort: Covid 19-bedingt Übertragung per Livestream





Gesprächspartner: Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender ÖBB-Holding AG

Moderator: Peter N. Thier, Leiter Konzernkommunikation ÖBB-Holding AG

Fragen an Andreas Matthä können Sie während der Pressekonferenz an kommunikation @ oebb.at senden. Diese werden noch in der Pressekonferenz live beantwortet.

Pressekonferenz zum ÖBB Fahrplan 2023 - ÖBB-Presse (oebb.at)

Rückfragen & Kontakt:

ÖBB-Holding AG

Konzernkommunikation

Telefon: +43 1 93000 32233

kommunikation @ oebb.at

www.oebb.at