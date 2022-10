FPÖ – Ecker befürwortet Verlängerung der Sonderbetreuungszeit

Planungssicherheit endlich gewährleisten und Sonderbetreuungszeit verankern

Wien (OTS) - FPÖ-Frauen- und Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker begrüßte heute die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit im Nationalrat: „Ja wir stimmen der Verlängerung der Sonderbetreuungszeit zu, diese Maßnahme ist eine wichtige Unterstützung für die betroffenen Familien in Österreich. Aber die Einsicht, dass eine Verlängerung angebracht ist, kommt reichlich spät. Die Sonderbetreuungszeit ist mit Ende des letzten Schuljahres ausgelaufen und die Eltern wurden den ganzen Sommer über völlig im Unklaren gelassen, ob diese Maßnahme nun verlängert wird. Vorausschauend agieren schaut anders aus!“

Diese Sonderbetreuungszeit mit Fortzahlung des vollen Entgelts gilt für maximal drei Wochen und kann bis Jahresende in Anspruch genommen werden. Angewendet wird sie beispielsweise für die Betreuung von Kindern, wenn diese Corona-positiv sind und daher nicht in den Kindergarten oder die Schule kommen können. Aber auch bei einem Ausfall von 24-Stunden-Pflegekräften kann so eine Betreuung der Angehörigen sichergestellt werden.

„Bisher haben 107.000 Personen diese Sonderbetreuungszeit in Anspruch genommen. Die dafür angefallenen Kosten in Höhe von 26 Millionen Euro wurden vom Bund an die Arbeitgeber erstattet. Diese Zahlen verdeutlichen noch einmal, wie notwendig die Verlängerung der Sonderbetreuungszeiten ist“, führte freiheitliche Abgeordnete weiter aus.

Abschließend appellierte die FPÖ-Frauensprecherin an die Bundesregierung: „Die Eltern leisten einen großen Beitrag für unser Land. Sie arbeiten hart und bezahlen auch Steuern. Durch die Teuerung haben sie derzeit viele Sorgen. Eine Unterstützung der Eltern durch die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit ist daher selbstverständlich und war bereits längst überfällig.“

