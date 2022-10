SPÖ-Bayr zum Tag gegen die Todesstrafe: Es ist unwürdig, unmenschlich und unerträglich, wenn Staaten Menschen töten!

80 Prozent der Hinrichtungen in drei Ländern

Wien (OTS/SK) - „Es ist einfach unerträglich, unwürdig und unmenschlich, dass in manchen Ländern der Welt immer noch die Todesstrafe vollstreckt wird“, betont Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung und Vorstandsmitglied des internationalen Netzwerks „Parliamentarians for Global Action“, anlässlich des Internationalen Tages gegen die Todesstrafe am 10. Oktober. ****

Die Zahl der weltweit registrierten Hinrichtungen und Todesurteile ist seit 2016 zurückgegangen, obwohl zwischen 2020 und 2021 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war, insbesondere aufgrund der Wiederaufnahme von Verfahren und Hinrichtungen nach der Aufhebung der mit der COVID-19 Pandemie verbundenen Einschränkungen.

Besorgniserregend ist, dass im Jahr 2021 80 Prozent der 579 registrierten Hinrichtungen in nur drei Ländern stattfanden: Iran, Ägypten und Saudi-Arabien. China, hält die Anzahl der Hinrichtungen geheim und ist in dieser Auflistung nicht enthalten.

Das internationale parlamentarische Netzwerk „Parlamentarians For Global Action“ hat seinen Fokus auf den Themen Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Geschlechtergerechtigkeit und eine weltweite Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe. „Es ist sehr wichtig, parlamentarische Diplomatie aktiv zu leben, um weitere Länder zur Abschaffung der Todesstrafe zu bewegen“, betont Bayr.

Weitere Informationen: https://www.pgaction.org/ilhr/adp/ (Schluss) up

