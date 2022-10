Das sind die besten Hochbauer Österreichs 2022

Jonas Lev aus Salzburg hat den Bundeswettbewerb der Hochbauer 2022 für sich entschieden.

Wien (OTS) - Die besten heimischen Nachwuchs-Hochbauer stellten von 4. bis 6. Oktober am Messegelände in Innsbruck ihr Können und Fachwissen unter Beweis. Unter Hochdruck und den Augen einer fachkundigen Jury sowie zahlreicher Besucher der Herbstmesse arbeiteten die 21 besten Nachwuchs-Fachkräfte an ihrer Wettbewerbsbaustelle.

Die Aufgabe: Die Erstellung eines Mauerwerks mit entsprechender Sockelausführung, Grob- und Feinverputz. Weiters musste ein Sichtmauerwerk, sowie eine Unterzugschalung inklusive Bewehrung gefertigt werden. Den theoretischen Teil des Wettbewerbs bildete ein zweistündiger schriftlicher Test über die Bereiche Fachrechnen, Fachzeichnen, Werkstoff- und Baustoffkunde sowie Arbeitssicherheit.

Eine 12-köpfige Jury bewertete sowohl Optik als auch Präzision der Werkstücke. Jede Millimeterabweichung vom Lot bedeutete einen Abzugspunkt. Insgesamt hatte jeder Teilnehmer für sein Werkstück ein Punktekonto von 450, wobei der Theorieteil nochmals 50 Punkte einbringen konnte.

Nach Bewertung der Werke standen die Ergebnisse fest: Jonas Lev aus Salzburg holt sich nach drei fordernden Tagen den ersten Platz. Dahinter folgen Steven Meyer aus dem Burgenland und Martin Slansek aus der Steiermark. Als Belohnung für die starke Leistung erhalten die drei Erstplatzierten einen Scheck über 2.000 (Platz 1), 1.500 (Platz 2) und 1.000 Euro (Platz 3).

Bundesinnungsmeister Robert Jägersberger: „Hier dabei zu sein, ist schon eine starke Leistung, denn bei dem Bundeswettbewerb treten nur die Besten der Besten an. Die Bauwirtschaft braucht die besten Fachkräfte, denn die Errichtung und Instandhaltung von Bauwerken erfordert hochqualifizierte Mitarbeiter. Unsere Unternehmen bilden diese, im Rahmen der trialen Ausbildung gemeinsam mit Berufsschule und unseren acht BAUAkademien, aus. Daher spielt die Ausbildung am Bau eine fundamentale Rolle und dem tragen wir als Interessenvertretung durch unsere vielen Maßnahmen auch Rechnung.“

Anton Rieder, Landesinnungsmeister der Landesinnung Bau Tirol und damit Gastgeber: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Bundeswettbewerb der Hochbauer im Zuge der Herbstmesse in Innsbruck abzuhalten. Damit wollten wir unseren Nachwuchskräften und ihren Leistungen eine angemessene Bühne bieten. Das ist uns gelungen. Und es waren tolle Leistungen, die wir gesehen haben, dazu möchte ich allen Teilnehmern herzlich gratulieren. Die Baulehre bietet tolle Chancen: attraktive Entlohnung, spannende Aufgabenbereiche, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot und vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten.“

Die Top 10 des Bundeswettbewerbs der Hochbauer:

1. Jonas LEV, BSU Bauservice Unterberger GmbH, Abersee, SBG

2. Steven MEYER, Gartner-Schiener Bau GmbH, Halbthurn, BGLD

3. Martin SLANSEK, Gerhard Feldgrill GmbH & Co KG, Passail, STMK

4. Lukas HOCHEDLINGER, Ing. Franz Brachinger GmbH, Persenbeug, NÖ

5. Alexander GALEHR, Tomaselli Gabriel Bau GmbH, Nüziders, VBG

6. Florian HARRER, Porr Bau GmbH, Schwarzach, FV der Bauindustrie

7. Philipp WERNIG, SSB Sanierung Straße Brücke GmbH, Spittal/Drau, KTN

8. Thomas HOLZER, Empl Baugesellschaft m.b.H., Mittersill, SBG

9. Anton KANZIAN, Talkner GesmbH, Heidenreichstein, NÖ

10. Jakob KLETZL, Swietelsky AG, Horn, FV der Bauindustrie

Weitere Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge):

Rey-David AVILES GONZALES, A. Millik & Neffe, Wien, Wien

Tobias BUCHMEIER, Singer Bau GmbH, Pregarten, OÖ

Gerald HARRER, Porr Bau GmbH, Schwarzach, FV der Bauindustrie

Tobias JAHN, Wimberger Bau GmbH, Lasberg, OÖ

Mustafa KOC, DI Wilhelm Sedlak GmbH, Wien, Wien

Simon MESNIK, Loik-Bau GmbH, Görtschach, KTN

Cem RENDECIOGLU, Porr Bau GmbH, Wien, FV der Bauindustrie

Michael SAILER, Tribamer Bau GmbH, Pinkafeld, BGLD

Alexander SONNWEBER, AT-Thurner Bau GmbH, Imst, Tirol

Peter TABERHOFER, Windhaber GmbH, Langenwang, STMK

Christoph Wehinger, Bau Summer GmbH, Klaus, VBG

Fotos vom Wettbewerb (link) (© Die Fotografen): https://we.tl/t-iBhQ3p1h7Z

Personen auf dem Siegerehrung-Gruppenbild, v.l.: Franz Fröschl (Fachverband der Bauindustrie), Anton Rieder (Landesinnungsmeister Bau Tirol), Steven Meyer (2. Platz), Jonas Lev (1. Platz), Martin Slansek (3. Platz), Robert Jägersberger (Bundesinnungsmeister)

