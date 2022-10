Brandweiner ad Shetty: Wortwahl "besser heute als morgen" überdenken

ÖVP-Zivildienstsprecher: Zivildienst ist eine nicht wegzudenkende Säule unserer Gesellschaft

Wien (OTS) - Mit Unverständnis reagiert ÖVP-Zivildienstsprecher Abg. Lukas Brandweiner auf die Aussage des Neos-Abgeordneten Shetty. Dieser fordert via Socialmedia die Abschaffung des Zivildienstes "besser gestern als heute".

"Ich denke, dem Kollegen ist entgangen, dass die 14.000 Zivildiener nicht nur großartige Arbeit während ihres Zivildienstes leisten, sondern rund ein Drittel nach ihrer Dienstzeit weiterhin in den Einrichtungen arbeiten. Ehrenamtlich. Bei den Rettungsdiensten wie dem Roten Kreuz sind es sogar 70 Prozent", so der Waldviertler Abgeordnete, der sich auch die jüngsten Neuerungen bei Zivildienst und Grundwehrdienst nicht schlecht machen lässt: "Wir arbeiten ständig an Verbesserungsmaßnahmen – nehmen wir nur mal das gratis Klimaticket für Zivil- und Grundwehrdiener als Beispiel. Faktum ist, wenn wir bestmögliche Rahmenbedingungen im Zivildienst und im Wehrdienst wollen, braucht es aber auch ein deutliches Bekenntnis aller Parteien zu diesen Einrichtungen unserer Verfassung."

Erst vor wenigen Jahren hat sich ein Großteil der Bevölkerung klar für Wehr- und Wehrersatzdienst ausgesprochen und somit auch ein klares Zeichen für diese Stützen der österreichischen Gesellschaft und nicht zuletzt der Neutralität, gesetzt, erinnert Brandweiner. "Im Jahr 2021 hat die WU–Wien eine Studie zur Bedeutung des Zivildienstes gemacht und festgestellt, dass dieser in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ich würde mich freuen, wenn sich alle an konstruktiven Gesprächen beteiligen. Meine Hand ist jedenfalls ausgestreckt", so ÖVP-Zivildienstsprecher Lukas Brandweiner abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at