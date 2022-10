Nachfrage nach Tagesmüttern/Tagesvätern steigt

Wien (OTS) - Am 7. Oktober wird jährlich der Tag der Tagesmütter und -väter gefeiert. In diesem Jahr verdient er besondere Aufmerksamkeit, denn der landesweite Mangel an Personal in der Kinderbetreuung rückt den Beruf Tagesmutter/Tagesvater in einen neuen Fokus. Der Bundesverband der Tagesmütter und -väter, dem auch das Wiener Hilfswerk angehört, lanciert darum in diesen Tagen eine Kampagne unter dem Motto „Voll meins! – Entdecke den schönsten Beruf der Welt.“



Tagesmütter/Tagesväter üben einen ganz besonderen und prägenden Beruf aus. Jede Tagesmutter und jeder Tagesvater hat eine individuelle Geschichte und einen eigenen Weg, der sie oder ihn zu diesem Beruf gebracht hat. Die betreuten Kinder kommen ebenfalls aus ganz unterschiedlichen Familien.

Ferenc ist Tagesvater beim Wiener Hilfswerk. Ursprünglich war er aber Koch und hat sich durch die eigene Familienplanung für die Ausbildung zum Tagesvater entschieden: „Ich liebe meinen Beruf, weil ich den Charakter jedes einzelnen Kindes erkennen und fördern kann. Ich spreche mit den Eltern über meine Beobachtungen und sorge dafür, dass jedes Kind sich gut weiterentwickeln kann.“ Ferenc ist Teil der aktuellen Kampagne, wie beispielsweise auch eine ehemalige Elektrikerin, eine Bürokauffrau und eine Schneiderin, die alle heute sagen: „Dieser Beruf ist voll meins!“



Pädagogische Qualität und berufliche Flexibilität

Viele Tagesmütter und Tagesväter schätzen die Möglichkeit, die Betreuung eigener Kinder mit ihrer Berufstätigkeit verbinden zu können. Alleinerziehende ergreifen den Beruf ebenso wie Eltern, deren Kinder bereits erwachsen sind. Ein Teil der Tagesmütter und -väter in Österreich hat auch davor schon in pädagogischen Berufen gearbeitet und fühlt sich in der eigenständigen Arbeitsweise dieses Berufs am wohlsten. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung und eine Vielzahl an möglichen Zusatzausbildungen macht Tagesmütter/Tagesväter zu vielseitigen, pädagogischen Allroundern, die bis zu fünf Kinder verschiedenen Alters gleichzeitig betreuen. So ist Julia ein weiteres Gesicht der Kampagne. Sie ist Tagesmutter beim Wiener Hilfswerk und hat sich auf Kinder mit Entwicklungsverzögerungen spezialisiert.



Betreuungsbedarf steigt

Aktuell gibt es in Österreich 2.130 Tagesmütter und -väter. Die Nachfrage nach ihren Betreuungsplätzen steigt, denn auch in Kinderkrippen und Kindergärten gibt es oft lange Wartelisten. Was viele Menschen bis heute nicht wissen: Tagesmütter/Tagesväter müssen nicht das finanzielle Risiko ihrer Arbeit tragen. Organisationen wie das Wiener Hilfswerk stellen Tagesmütter und Tagesväter auch an. Damit sind sie sozial abgesichert und erhalten Unterstützung in allen Arbeitsbereichen. „Dieser Beruf ist mehr als zukunftstauglich. Wir erwarten eine steigende Nachfrage seitens der Eltern und freuen uns über jede Person, die in den Beruf einsteigen möchte“, so Anita Koppenhofer-Kaufmann, Obfrau des Bundesverbands und Leiterin der Abteilung Kinderbetreuung im Wiener Hilfswerk.



Das Wiener Hilfswerk ist Teil der Kampagne und unterstützt sie: „Wir sind sehr stolz auf die Vielfalt unseres Angebotes im Bereich der Kinderbetreuung und unsere großartigen Tagesmütter und Tagesväter, die durch ihre Arbeit mit den Kindern auch einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten“, sagt Dir.in Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks. Bereits seit 1976 bietet das Wiener Hilfswerk Kinderbetreuung durch Tagesmütter und Tagesväter an und blickt somit auf Jahrzehnte lange Erfahrung in dieser wichtigen Betreuungsform für Kleinst- und Kleinkinder zurück.

