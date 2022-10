ÖGB-PensionistInnen wurden nicht in Pensionsverhandlungen eingebunden

Werner Thum, Vorsitzender der ÖGB-PensionistInnen, kritisiert die Vorgehensweise der Regierung bei den Pensionsverhandlungen

Wien (OTS) - Ab 2023 sollen neue Pensionsanpassungen kommen. In die Verhandlungen zuvor wurden aber etliche wichtige VertreterInnen, wie etwa der Seniorenbund oder der Pensionistenverband, nicht einbezogen. „Auch wir als ÖGB-PensionistInnen wurden weder gefragt noch in Verhandlungen eingebunden. Das ist eine höchst unprofessionelle Vorgansweise und zeigt, dass es an Weitsicht fehlt”, kritisiert Werner Thum, Vorsitzender der ÖGB-PensionistInnen, einmal mehr.

