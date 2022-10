Karas: "Die Ukraine darf und wird diesen Krieg nicht verlieren"

Erster Vizepräsident des Europaparlament war auf Arbeitsbesuch in Kiew / Annexion weiterer ukrainischer Gebiete ist "historisches Unrecht"

Straßburg (OTS) - "Die illegalen Scheinreferenden und die Teilmobilisierung zeigen, dass wir weiterhin konstruktiv an der Ausarbeitung und Verhängung zielgerichteter europäischer Maßnahmen arbeiten müssen. Wer dem Ende der Sanktionen weiter das Wort redet, unterstützt Putins Kriegspropaganda", sagt Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europaparlaments, nach einem gemeinsamen Arbeitsbesuch mit europäischen Parlamentariern in Kiew während der illegalen Annexion weiterer ukrainischer Gebiete durch Russland - "an Tagen historischen Unrechts." Karas fährt fort: "In Kiew spürt man den enormen Widerstand der Bevölkerung gegen Putins Allmachtgelüste und den gemeinsamen Willen das Land mit Reformen wieder aufzubauen."

"Meine Gespräche im ukrainischen Präsidialamt, Regierungsviertel und Parlament zeigen deutlich: Die Ukrainerinnen und Ukrainer verdienen unsere volle Unterstützung gegen den Kriegstreiber Putin. Schließlich haben wir vor der Geschichte zu bestehen. Die Ukraine darf und wird diesen Krieg nicht verlieren", sagt Karas. "Das Europäische Parlament steht entschlossen hinter der Ukraine bei der Verteidigung europäischer Werte. Denn dieser Krieg zeigt auch eine Systemauseinandersetzung – Demokratie gegen Diktatur. Freiheit gegen Unterdrückung."

Fotos von der Arbeitsreise gibt es hier: https://karas.link/3yblCk2

