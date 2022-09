Terminaviso: 125 Jahre Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband WIEN

Wien (OTS/SWV Wien) - Der SWV WIEN ladet die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum 125 Jahre SWV WIEN Jubiläum ein.

Am 8. Juni 1897 wurde im Hotel Post, ehemals Hotel Rabl, der SWV WIEN unter dem Namen „Freie Vereinigung Sozialdemokratischer Kleingewerbetreibender und Kaufleute“ gegründet. Schon damals erkannte man innerhalb der Sozialdemokratie die Wichtigkeit von EPU und KMU und sah sie als essenziellen Bestandteil der parteiinternen Struktur. Der SWV WIEN vertritt derzeit rund 200.000 Selbstständige und Unternehmer:innen in dieser Stadt, die zu 95 % aus EPU und KMU bestehen. Seit 1897 setzt sich der SWV WIEN als Wirtschaftsflügel der SPÖ, für die Wiener Unternehmen ein.

An diesem Abend laden wir Sie ein, mit uns einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Sind Sie bereit, dass künstliche Intelligenz neben Ihnen Platz nimmt?

Nur so viel sei verraten, die Möglichkeit ist bereits Realität. Vielleicht bereits an diesem Abend, wo wir uns auf eine Reise begeben in die Zukunft der Wirtschaft.

125 Jahre SWV WIEN

Programm:



Begrüßung:

Elisabeth Hakel, MSc, SWV WIEN Geschäftsführerin



Grußworte:

Marcus Arige, SWV WIEN Präsident



Festredner:

Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien



Blackbox künstliche Intelligenz, wo führst du uns hin?



Keynote Speech:

Senem Wicki, MA



Senem Wicki ist seit mehr als fünfzehn Jahren als Innovationsexpertin für unterschiedliche Thinktanks, Unternehmen und öffentliche Institutionen tätig. Sie führt Strategie- und Veränderungsprozesse, forscht und spricht zu Fragen der Zukunft.



Panel:

Marcus Arige

Dr. Michael Ludwig

Senem Wicki, MA

Barbara Busse



Barbara Busse ist eine Expertin für Trend-Foresight, Innovation und Produktentwicklung. Sie ist Gründerin und Executive Director der Designagentur Future+You. Mit langjähriger Erfahrung im internationalen Konzern- und Agenturumfeld hat Barbara Busse eine Vielzahl preisgekrönter und kommerziell erfolgreicher Produkte für Google, Vodafone, TAG Heuer, Prada, Hermes und Dior gestaltet, sie zeichnet ein klares Bild von Kundenbedürfnissen, Technologie- und Designtrends sowie Expansionsmärkten der Zukunft.



Datum: 06.10.2022, 17:30 - 22:00 Uhr

Ort: Palais Berg

Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, Österreich

