Greenpeace Österreich: Führungswechsel in der Kampagnenleitung

Adam Pawloff übernimmt Programmdirektion in Österreich, Sophie Lampl wird Geschäftsführerin Programm von Greenpeace Deutschland

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace Österreich stellt sich neu auf: Adam Pawloff übernimmt ab sofort die Leitung der Programmdirektion. Pawloff verantwortet damit die Entwicklung aller Kampagnen der Organisation. Er folgt Sophie Lampl nach, die ab Oktober als Geschäftsführerin Programm von Greenpeace Deutschland zu arbeiten beginnt.

„Als internationale Umweltschutzorganisation sind unsere Aktivistinnen und Aktivisten weltweit für den Klima- und Artenschutz aktiv. Hier in Österreich kämpfen wir für den Ausbau von Erneuerbaren als Antwort auf die Öl- und Gaskrise, mehr gesundes Essen durch biologische Landwirtschaft sowie den Erhalt unserer Wälder und Naturschutzgebiete. Nur wenn wir unser Land auf Klimakurs bringen, sichern wir auch für die kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft“, sagt der neue Greenpeace-Programmdirektor Adam Pawloff.

Pawloff arbeitete zuletzt als Senior Berater für Strategie, Klima und Green Finance bei der Agentur Lockl & Keck. Zuvor war er sechs Jahre für Greenpeace als Klima-Experte in Österreich und auf europäischer Ebene tätig. Sein beruflicher Einstieg erfolgte als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit an der Universität für Bodenkultur Wien.

Bildmaterial finden Sie unter: https://act.gp/3dM76IA

Hintergrundinformation:

Greenpeace ist die einzige große internationale Umweltschutzorganisation, die keine Gelder von Konzernen und Regierungen oder der EU annimmt und sich ausschließlich über private Spenden finanziert. Daher kann sich Greenpeace unabhängig und unbestechlich für den Schutz der Umwelt einsetzen. Greenpeace stellt sich all denjenigen entgegen, die Umweltstandards untergraben oder aus einem grünen Anstrich Profit schlagen wollen.

Rückfragen & Kontakt:

Annette Stolz

Pressesprecherin

Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Tel.: + 43 (0)664 61 26 725

E-Mail: annette.stolz @ greenpeace.org