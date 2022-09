Wöginger und Zarits: "Herzliche Gratulation an Daniel Heinrici"

Wien (OTS) - "Bei Daniel Heinrici sind die Kärntner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in guten Händen. Wir sind überzeugt, dass er mit Engagement und Leidenschaft dazu beitragen wird, den erfolgreichen Weg des ÖAAB fortzusetzen. Gerade in Krisenzeiten wird er es schaffen neue, bedeutende Akzente zu setzen und die richtigen Perspektiven für die Arbeitswelt der Zukunft finden. Im Namen des ÖAAB wünschen wir ihm für diese herausfordernde Tätigkeit alles Gute, viel Erfolg und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger und ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits zur beindruckenden Wahl von Daniel Heinrici zum Landesobmann des ÖAAB Kärnten.





