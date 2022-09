Österreichische Kinos starten mit der „Ö3-Kinopass“-Aktion in den Kinoherbst

Von 3. - 6.10. warten beim Kino-Gewinnspiel 9 Kinopässe auf ihre Gewinner:innen - diese können ein Jahr lang kostenloses Filmvergnügen in Österreichs Kinos genießen

Wien (OTS) - „Österreichs Kinos starten nach fordernden Zeiten mit dem Ö3-Kinopass in den Kinoherbst. Das ist nicht nur eine einzigartige Chance für alle österreichischen Kinofans, sondern auch ein positives Signal in Richtung der Branche“, sagt Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Von 3. bis 6.10.2022 werden im Programm von Hitradio Ö3 insgesamt neun Kinopässe verlost – jeweils einer für jedes Bundesland. Der „Ö3-Kinopass“ berechtigt die Gewinner:innen ein ganzes Jahr lang zum kostenlosen Kinobesuch - egal in welchem österreichischen Kino, egal wie oft - und jeweils inklusive einer beliebigen Begleitperson.

Ob das Drama „Wie im echten Leben“ mit Juliette Binoche, die als recherchierende Schriftstellerin einen Job als Putzfrau annimmt, die lang ersehnte Fortsetzung von James Camerons Avatar, „Avatar 2: The Way of Water“, die Komödie „Der Nachname“ über ein „harmonisches“ Familientreffen, oder die österreichische Produktion „Love Machine 2“ mit Thomas Stipsits als mittelloser Vater und Callboy – vielfältige und spannende Filme warten ab Herbst auf die Kinofans.

"Wir blicken trotz enorm schwieriger Umstände positiv in die Zukunft. Mit führender Technologie - sowohl im visuellen als auch im Soundbereich - hat das Kino nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal in der Ausspielung von Filmen, sondern ist gleichzeitig ein Begegnungsort und ‚kultureller Nahversorger' quer durch alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten", freut sich Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) stellvertretend für die Branche auf einen tollen Kinoherbst.

Der „Ö3-Kinopass“ ist ein Gewinnspiel im Hitradio Ö3, durchgeführt von den Wirtschaftskammern Österreichs gemeinsam mit den österreichischen Kinos. Mit freundlicher Unterstützung der Filmwirtschaft und der Verwertungsgesellschaft AKM. (PWK375/ES)

Nähere Infos zum Ablauf der Verlosung gibt es auf der Ö3-Website: https://oe3.orf.at/promo/stories/3027507

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at