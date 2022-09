FPÖ – Amesbauer: Wöchentliche Rekordaufgriffe veranlassen ÖVP-Innenminister Karner noch immer nicht zum Handeln!

Dramatische Zuspitzung der illegalen Einwanderung übertrifft sogar die pessimistischsten Prognosen!

Wien (OTS) - „Ein Negativrekord jagd wöchentlich den nächsten. Den derzeit amtierenden ÖVP-Innenminister Karner scheint das aber noch immer nicht zum Handeln zu veranlassen. Wer glaubt, dass ein paar Internetsujets, ein paar Polizisten zu verlegen und medienwirksame Inszenierungen mit diversen Amtskollegen quer durch Europa hier ausreichen würden ist nicht nur naiv, sondern völlig verantwortungslos“, reagierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer auf Medienberichte, wonach letzte Woche mit mehr als 3000 Aufgriffen alleine im Burgenland ein neuer Negativrekord erzielt wurde. Bereits eine Woche davor erreichte man im östlichsten Bundesland einen vorläufigen Höhepunkt mit 2811 Aufgriffen.

„Wir Freiheitliche warnen seit Monaten vor diesen Entwicklungen. Die dramatische Zuspitzung der aktuellen Zahlen hat aber sogar die pessimistischsten Prognosen übertroffen. Aufgrund der völligen Untätigkeit des Innenministers und dem Kniefall der Kanzlerpartei vor dem grünen Koalitionspartner steuert Österreich heuer sehenden Auges auf 100.000 oder mehr illegale Einwanderer zu. Das ist eine Katastrophe und der Bevölkerung nicht mehr länger zumutbar,“ so der freiheitliche Sicherheitssprecher.

Abschließend erinnerte Amesbauer an das freiheitliche Sofortmaßnahmenpaket: „NO WAY, es dürfen keine Asylanträge mehr angenommen werden. Das Maß ist voll. Die Polizisten und Soldaten im Grenzeinsatz sowie die Behörden im Hintergrund sind völlig überlastet und maßlos frustriert. Das Motto muss lauten: Grenzen dicht, kein illegaler Einwanderer darf die Grenze überqueren. Für jene, die es irgendwie schaffen sollten, müssen Zurückweisungen legalisiert werden und Ausreisezentren mit einer Einbahnstraße raus aus Österreich eingerichtet werden. Zudem braucht es eine radikale Deattraktivierung des Asylstandortes anstatt Klimabonusgeschenke an Fremde aus aller Herren Länder, die sich durch einen illegalen Grenzübertritt – also einen Gesetzesbruch – einen Aufenthaltstitel in Österreich erschleichen.“

