Internationales Jahr der Mineralogie: Mineralogie IST Zukunft

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Jahres der Mineralogie 2022 laden das Naturhistorische Museum Wien und die Österreichische Mineralogische Gesellschaft zur Podiumsdiskussion „Mineralogie IST Zukunft“ am Mittwoch, 28. September 2022, um 17:00 Uhr ein.



Das Jahr der Mineralogie 2022 wurde von der International Mineralogical Association ausgerufen. MINERALOGY 2022 ist eine globale Initiative, um die Bedeutung der Mineralogie in unserem täglichen Leben und in ihrer Bedeutung als Grundlagenforschung hervorzuheben.

Die Veranstaltung „Mineralogie IST Zukunft“ möchte ein möglichst breites Publikum auf die Bedeutung mineralischer Rohstoffe für unsere Gesellschaft aufmerksam machen. Eine öffentliche Diskussionsrunde – unter Einbeziehung von Fachleuten – zur Vernetzung und Bewusstseinsbildung soll dazu beitragen, für Themen wie Rohstoffsicherheit, Ressourcenschonung, Bereitstellung und umweltfreundlichen Einsatz von Rohstoffen, Smart Production, Kreislaufwirtschaft, neue wertschöpfende Technologien und Produkte mineralischer Rohstoffe zu sensibilisieren:

Programm auf Deck 50:

17:00 Uhr

Begrüßung

Dr. Katrin Vohland

Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

Grußworte

BM Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Polaschek

Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

17:15 Uhr

Podiumsdiskussion mit:

Ao Univ.-Prof. Dr. Bernhard Hubmann

AG Schule-Lehrer-Fortbildung, Institut für Erdwissenschaften, Universität Graz

Flora Ingegneri, MSc.

Studienrichtungsvertreterin Erdwissenschaften

Univ.-Prof. Dr. Ronald Miletich-Pawliczek

Stv. Leiter des Instituts für Mineralogie und Kristallographie, Universität Wien

Dr. Andreas Kurka

Head of R&D New Materials, Wienerberger AG

DI Dr.mont. Roland Nilica

Leiter der Forschung und Entwicklungsabteilung, Ceram Austria GmbH

Dr. Philip Schantl

Head of Mineralogy, RHI Magnesita

Mag. Marcus Fasching

Geschäftsführer Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH

Dr. Petra Gradischnig

Geschäftsführerin Forum mineralische Rohstoffe

Dr. Sabine Grupe

Leiterin Technisches Büro für Geologie, Wiener Gewässer Management GmbH

DI Dr.mont. Susanne Strobl

Geologin in der Abteilung Mineralrohstoffpolitik, Bundesministerium für Finanzen

Univ.-Prof. Mag.rer.nat Dr. mont Frank Melcher

Leiter des Lehrstuhls für Geologie und Lagerstättenlehre, Montanuniversität Leoben

Moderation

Dr. Gernot Grömer

Direktor des Österreichischen Weltraumforums

19:30 – 20:30 Uhr

Networking am Getränke-Buffet

Die Podiumsdiskussion findet als Hybrid-Event statt.

Für die Teilnahme im NHM auf Deck 50 wird um Anmeldung gebeten unter: mineralogieistzukunft@nhm.at

(Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Eine gültige Eintrittskarte in das Museum ist erforderlich, die Podiumsdiskussion selbst ist kostenlos.)

Der Livestream zur Veranstaltung ist auf der Facebook-Seite des Naturhistorischen Museums zu finden:

www.facebook.com/Naturhistorisches.Museum.Wien

