Bewerbung jetzt: Klimafonds startet „Climate Experience“

Erste Exkursion führt nach Frankreich und bringt innovative Klimaschutz-Lösungen nach Österreich

Wien (OTS) - Der vergangene Sommer hat gezeigt, wie vielschichtig die Klimakrise Österreich zusetzt: In den Städten ist es tropisch heiß, die Landwirtschaft klagt über anhaltende Dürre und die Industrie bangt um eine stabile Energie- und Rohstoffversorgung. Dass wir „Raus aus Öl und Gas“ müssen, ist unabdingbar – so lautet auch das Thema der ersten Climate Experience-Exkursion nach Grenoble/Frankreich. Diese Initiative, die der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium heuer erstmals startet, richtet sich an Personen aus Unternehmen und Start-ups, sowie Vertreter:innen von Städten, Gemeinden, Regionen, Interessenvertretungen sowie Expert:innen aus der Forschung, die im Umfeld des Leitthemas tätig sind. Mehr Informationen unter https://tinyurl.com/2p96b8w2

Mit den Climate Experience-Exkursionen, die Ende November zum ersten Mal stattfinden werden, möchte der Klima- und Energiefonds den direkten Technologie- und Wissenstransfer zwischen Schlüsselpersonen der Energiewende ermöglichen.

Dazu erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die Klimakrise kann nur gemeinsam bewältigt werden. Der internationale Austausch und Wissensaufbau ist hierbei essentiell. Mit den Climate Experience-Exkursionen wollen wir ebendiesen Austausch fördern, um von bereits umgesetzten Ideen und Best Practice-Beispielen gegenseitig lernen zu können.“

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Ingmar Höbarth: „Als Output dieser Expert:innen-Reisen freuen wir uns auf ganz konkrete Klimaschutzprojekte und Lösungen für die Energiewende.“ Alle, die daran teilnehmen wollen, können sich ab sofort bis inkl. 21. Oktober 2022 unter https://tinyurl.com/3nvd5mn8 bewerben.

Fragen zur Exkursion werden am 3. Oktober von 14:00 bis 15:30 Uhr in einer Online-Fragestunde beantwortet. Den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Climate Experience 1.0: Grenoble – Umwelthauptstadt 2022

Die erste Climate Experience-Exkursion führt von 29. November bis 2. Dezember 2022 ins französische Grenoble, der amtierenden Umwelthauptstadt Europas (European Green City Capital 2022). Das „Innsbruck von Frankreich“ kann mit vielen Highlights zum Thema „Raus aus Öl und Gas“ aufwarten und bietet als transformative Stadt und Region die notwendigen Rahmenbedingungen, um auch ihre Bewohner:innen aktiv zu beteiligen.

Bereits seit den 1960er Jahren bemühen sich die Gemeinden rund um Grenoble um eine preiswerte Energieversorgung ihrer Bürger:innen. So bringt etwa das zweitgrößte Fernwärmenetz Frankreichs - mit seinen 177 km Rohren - Warmwasser zu den Heizkörpern und Wasserhähnen von 100.000 Haushalten (1/3 der Bevölkerung Grenobles), sowie zu öffentlichen Verwaltungsgebäuden, zu Museen, Schwimmbädern, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Büros und Universitäten. Laut dem EU-Förderprogramm INTERREG erreichte der Anteil an erneuerbaren Energien im Jahr 2020 79 %, bis 2033 sollen es 100 % werden. Ein anderes Leuchtturmprojekt, dessen Besichtigung auf dem Programm steht, ist „IntenCity“, dem energieeffizientesten Gebäude der Welt.

Eckpunkte zur Climate Experience 1.0, Grenoble

Thema: Raus aus Öl und Gas mit dem Fokus auf Wärmeversorgung und Lösungen für Städte und Kommunen

Wann: 29.11. – 2.12.2022

Mehr Informationen: https://tinyurl.com/2p96b8w2

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at