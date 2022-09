AVISO: Pressetermin 10.10.2022, 10 Uhr, Jugendprojekt Changemaker #nature

€ 300.000 für Biodiversitätsprojekte von Jugendlichen

Wien (OTS) - Changemaker #nature – Österreichweites Youth Empowerment

Mit ihrem neuen Projekt Changemaker #nature ermöglicht die BILLA-Stiftung Blühendes Österreich jungen Menschen und Jugendorganisationen, sich für Biodiversität und Klimaschutz stark zu machen. In den Jahren 2022 bis 2025 werden 300.000 Euro für die Verwirklichung von Projektideen zur Verfügung gestellt: Changemaker #nature gibt Jugendlichen eine Stimme, bindet sie in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse ein und macht sie zu Gestalter:innen für nachhaltige Entwicklung in Österreich. Gemeinsam mit den Partner:innen Bundesjugendvertretung, CliMates Austria, GLOBAL 2000 und Landjugend Österreich unterstützt Blühendes Österreich die Changemaker von heute und morgen.

Eine ehrenamtliche, österreichweite Jury, bestehend aus jungen Mitgliedern im Alter zwischen 14 und 27 Jahren, die von Blühendes Österreich und den Partnerorganisationen nominiert werden, wählt die besten Projekte aus.

Changemaker #nature wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.

Im Rahmen eines offenen Get-together freuen wir uns auf anregenden Meinungsaustausch mit Ihnen!

Ihre Gesprächspartner:innen

Gabriele Obermayr, Abteilung Nationalparks, Natur- und Artenschutz & Gesamtkoordination Österreichischer Biodiversitätsfonds, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Peter Iwaniewicz, Abteilungsleiter Nachhaltige Entwicklung und Bewusstseinsbildung, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie





Lena Rauter, Vorständin CliMates Austria & Jurymitglied





Lisa Grasl, Team Projekte, Corporate Social Responsibility | Sustainable Finance, GLOBAL 2000





Andreas Schwarz, Bundesleiter Stellvertreter Landjugend Österreich





Doris Rannegger, Senior Expert Lehre und Nachwuchsförderung | Strategisches HR-Management, HR REWE Group Österreich





Tanja Dietrich-Hübner, Bereichsleitung Nachhaltigkeit Billa AG / Vorständin Blühendes Österreich





Sabrina Prochaska, Vorsitzende Bundesjugendvertretung & Jurymitglied (angefragt)





Ronald Würflinger, Geschäftsführer Blühendes Österreich, Moderation



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich zu diesem Pressetermin eingeladen. Anmeldung erbeten unter: office @ bluehendesoesterreich.at





Datum: Montag, 10. Oktober 2022, 10.00 Uhr

Ort: Haus der Philanthropie, Schottenring 16/3. Stock, 1010 Wien (Alte Börse); Zugang über Haupteingang vom Schottenring, Lift 5 & 6

Erreichbarkeit: U2, U4 bzw. Tram 1, 71, D, U2Z. Fahrradparkplätze vor dem Haus vorhanden

Rückfragen & Kontakt: Dr. Judith Terlizzi, Leitung Kommunikation Blühendes Österreich, Tel. +43 676 711 74 50, j.terlizzi @ bluehendesoesterreich.at, www.bluehendesoesterreich.at