Litschauer/Grüne: Geplantes Schweizer Atommüllendlager nur 100 Kilometer von Bregenz entfernt

Strahlender Atommüll gefährdet die Zukunft der nächsten Generationen

Wien (OTS) - Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) in der Schweiz hat heute bekanntgegeben, das Atommüllendlager nur rund 100 Kilometer entfernt von Bregenz bauen zu wollen.

„Es ist extrem besorgniserregend, dass die Schweiz so nahe an Österreichs Grenze Atommüll lagern möchte", sagt Martin Litschauer, Anti-Atom-Sprecher der Grünen, und weiter: "Ohne einen konkreten Plan für die Entsorgung des Atommülls zu haben, wurden von der Atomindustrie tausende Tonnen hochradioaktiver Müll produziert. Es ist höchste Zeit, dass eine technische Lösung für die Endlagerung gefunden wird. Die Kritik am Konsultationsprozess muss ernst genommen werden, denn bei einer solch wichtigen Problemstellung braucht es eine breite Einbindung und einen transparenten Prozessablauf.“



„Es gilt nach wie vor: Die überalterten Atomreaktoren in der Schweiz müssen endlich abgeschaltet werden. Es dürfen nicht weitere Tonnen Atommüll produziert und damit den nächsten Generationen eine verstrahlte Zukunft hinterlassen werden“, appelliert Litschauer und hält fest: „Wir müssen den Atomausstieg jetzt vorantreiben und auf Erneuerbare Energie und mehr Energieeffizienz setzen. Das ist auch in der Schweiz möglich. Denn eine aktuelle Studie zeigt erneut, der Ausbau der Erneuerbaren erhöht auch die Versorgungsicherheit.“

