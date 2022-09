„Calliope. Join the dots“: Weltbühne frei für die großartigen Frauen Österreichs

Plattform herausragender Österreicherinnen von Außenministerium & Frauenmuseum Hittisau soll inspirieren, Gleichberechtigung fördern & Österreich-Bild im Ausland erneuern

Hittisau/Wien (OTS) - Mit „Calliope. Join the dots“ starten das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und das Frauenmuseum Hittisau ein gemeinsames Projekt: Benannt nach der weisesten der neun Musen der griechischen Antike, werden mit „Calliope“ die Ideen, Errungenschaften und Biografien spannender Frauen aus Österreich vor den Vorhang und auf die Weltbühne geholt, um so auch das Bild von Österreich im In- und Ausland zu erneuern.

"Die Förderung von Frauen in Kunst, Kultur und Wissenschaft ist auch für uns im Außenministerium ein besonderes Anliegen. Mit dem Projekt "Calliope" arbeiten wir daher nun gemeinsam mit dem Frauenmuseum Hittisau daran, unsere Vertretungen in aller Welt dabei zu unterstützen, die Leistungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus Österreich zu präsentieren und gemeinsam mit Partner:innen im Ausland Projekte und Veranstaltungen im Sinne der Frauenförderung umzusetzen", so Außenminister Alexander Schallenberg.

Herzstück des Projekts ist die neue Website www.calliope.at, auf welcher sich eine Galaxie von inspirierenden und spannenden Frauen findet, die Österreich heute prägen und unsere gemeinsame Zukunft gestalten. Zum Start des Projekts im Rahmen der diesjährigen Auslandkulturtagung finden sich hier Persönlichkeiten wie die Mitbegründerin der „Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen“, Carla Amina Baghajati, die Künstlerin Renate Bertlmann, die Rechtswissenschafterin Karin Lukas, die Sprecherin des Vereins Klimavolksbegehren Katharina Rogenhofer oder die Musikerin Yasmin Hafedh.

"Calliope ist ein internationaler Ausdruck der Vitalität von Frauen in Österreich," erklärt Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseums Hittisau.

Die Befähigung von Frauen zur vollen und gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Prozessen ist der Schlüssel zu nachhaltigen Konfliktlösungen, dauerhaftem Frieden und stabilen Gesellschaften. Internationale Kulturbeziehungen unterstützen die Gleichstellung der Geschlechter und die Schaffung neuer Möglichkeiten für Frauen auf internationaler Ebene. Mit „Calliope. Join the dots“ wollen Außenministerium und Frauenmuseum Hittausau eine Plattform internationaler Beziehungen aufbauen und entwickeln, andere bei ihrer Selbstermächtigung stützen und Gleichberechtigung fördern.

Der Reigen großartiger Frauen wird laufend durch weitere außergewöhnliche und inspirierende Persönlichkeiten aus den Bereichen Society & Culture, Gender & Equality, Climate & Sustainability, Migration & Inclusion sowie Digitalisation & Science ergänzt und ist ab sofort auch offen für Vorschläge, die direkt über die Website www.calliope.at eingereicht werden können. Ergänzt um eine Wanderausstellung und ein breites Veranstaltungsprogramm, wird „Calliope. Join the dots“ weltweit an österreichischen Botschaften und Konsulaten, Kulturforen und Bibliotheken präsentiert werden.

