Aviso – Do., 15.9.: „Kultur in der Krise“

Pressefrühstück mit Heinisch-Hosek, Birgit Denk, „Kulisse“-Geschäftsführerin Ötzlinger, Künstlermanagerin Sobieszek

Wien (OTS/SK) - Corona-Pandemie, Inflation, explodierende Energiepreise – die Kultur kommt nicht aus dem Krisenmodus. Die Auslastungen und Ticketverkäufe sind weit entfernt von der Situation vor der Corona-Pandemie, besonders die steigenden Energiepreise belasten die Kultureinrichtungen. Unter dem Titel „Pandemie, Inflation, Energiepreisschock: Kultur in der Krise“ findet kommenden Donnerstag, 15. September 2022, ein Pressefrühstück mit Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ-Kultursprecherin), Birgit Denk (Künstlerin), Alexa Ötzlinger („Kulisse“-Geschäftsführerin) und Julia Sobieszek (Künstler*innenmanagerin, Kultursprecherin des SWV Wien) in der „Kulisse“ in Wien-Hernals statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Zeit: Donnerstag, 15. September 2022, 10 Uhr

Ort: „Kulisse“, Rosensteingasse 39, 1170 Wien

