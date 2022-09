AVISO: Enquete „Wieviel Personal braucht das Spital?“ am 22. September 2022

Bundeskurie der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer und MedUni Wien veranstalten Experten-Enquete zur Zukunft unserer Spitäler.

Wien (OTS) - Die Bundeskurie der angestellten Ärzte der Österreichischen Ärztekammer lädt am Donnerstag, 22. September 2022 (14 - 17.30 Uhr) gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien zur Enquete „Wieviel Personal braucht das Spital?“. Die Teilnahme an der Veranstaltung, die im Van Swieten Saal der MedUni Wien stattfindet, ist kostenfrei.



Expertinnen und Experten aus den Bereichen Spitalswesen, Medizin und Forschung – aus dem öffentlichen wie aus dem privaten Bereich – diskutieren über die wichtigsten Herausforderungen der Zukunft und stellen sich der Frage, was es für Österreichs Spitäler braucht, um zukunftsfit zu werden – und wie es gelingen kann, die wichtigste Ressource, das Personal, zu unterstützen und die in Österreich ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte durch attraktive Angebote und unumgängliche Investitionen in die Ausbildung im Land zu halten.



Mit der Enquete soll auch aufgezeigt werden, dass es in Österreich genügend Expertise und Ressourcen gäbe, die „nur“ genutzt werden müssen, um gemeinsam erfolgversprechende Lösungen für eine stabile Zukunft der Spitäler umzusetzen. Dazu skizzieren Vertreter der Österreichischen Ärztekammer, der MedUni Wien sowie von einem öffentlichen Spitalsträger (Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH) und der Privatwirtschaft (PremiQaMed Privatkliniken) ihre Standpunkte.



Die Veranstaltung ist sowohl für Fachleute aus Medizin, Wissenschaft, Politik und Medien, aber auch für privat Interessierte offen. Um verbindliche Anmeldung wird gebeten: pressestelle @ aerztekammer.at.



Das detaillierte Programm der Enquete „Wieviel Personal braucht das Spital?“

(Do., 22.9. 2022, 14-17:30 Uhr, Van Swieten Saal der MedUni Wien, Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien):



„Österreich und seine Suche nach der passenden Zahl von Medizinabsolvent:innen“

Univ.-Prof. Dr. Markus Müller, Rektor der MedUni Wien



„Österreichs Gesundheitssystem – Champions League oder Bezirksliga?“

MR Dr. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer



„Die kollektive Personaldepression – oder was sagen die Fakten?“

Dr. Martin Rupprecht, Personaldirektor, Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH



„Zehn-Punkte-Plan gegen den drohenden Ärztemangel“

Dr. Harald Mayer, Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer



„Personalnotstand: Mit Arbeitgeberattraktivität aus der Sackgasse“

Mag. Werner Fischl, Geschäftsführer der PremiQaMed Privatkliniken



Anschließend Diskussion

Moderation: Mag.a Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin des Standard.



