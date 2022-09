ZAG wird zu "Geflügelwirtschaft Österreich"

Fokus liegt auf nachhaltiger und partnerschaftlicher Weiterentwicklung der Wertschöpfungskette

Wien (OTS) - Die "Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft" (ZAG) wurde mit Beschluss vom 8. September 2022 im Rahmen der ZAG-Generalversammlung in "Geflügelwirtschaft Österreich" umbenannt. Der Entscheidung des Vorstandes gingen eingehende Beratungen voraus. Das Ergebnis spiegelt die wachsende wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Geflügelhaltung in Österreich wider. Das Büro der "Geflügelwirtschaft Österreich" sieht sich als Serviceeinrichtung für alle Sparten der Geflügelwirtschaft, steht für eine nachhaltige, partnerschaftliche Weiterentwicklung der gesamten Wertschöpfungskette und verpflichtet sich der gestiegenen Verantwortung im Bereich des Tier- und Umweltschutzes. Neben klassischer, politischer Interessenvertretung bietet die "Geflügelwirtschaft Österreich" auch ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie eine "Servicestelle für die nachhaltige Beschaffung von Eiern und Geflügel" (SNEG), um den Absatz von hochwertigen, österreichischen Eier- und Geflügelprodukten in Verpflegungseinrichtungen von Bund und Ländern zu stärken.

36% mehr Geflügel in den vergangenen zehn Jahren

Die Ergebnisse der neuen Agrarstrukturerhebung der Statistik Austria belegen die erfolgreiche Entwicklung der österreichischen Geflügelwirtschaft in den vergangenen zehn Jahren. So wuchsen österreichweit die Tierplätze insgesamt um 36%. Heimische Geflügel und Eier rangieren in der Beliebtheit der Österreicher ganz oben. Die "Geflügelwirtschaft Österreich" sieht sich in Ihrer Strategie bestätigt. "Wir waren und sind bereit Verbesserungen für die Tiere, die Umwelt und im Sinn der Lebensmittelsicherheit entsprechend marktkonform in der Praxis umzusetzen", erklärt Markus Lukas, Obmann der "Geflügelwirtschaft Österreich". Die aktuelle Teuerung stellt die Geflügelwirtschaft allerdings vor große Herausforderungen.

Verbandservice für die Geflügelwirtschaft

Das Büro der "Geflügelwirtschaft Österreich" befindet sich im Haus der Tierzucht, einem Gemeinschaftsbüro mit den Dachorganisationen der Rinder-, Schweine-, Schaf- und Ziegenhaltung, der Zuchtdata sowie dem Österreichischen Tiergesundheitsdienst. Die Zusammenarbeit der Organisationen bringt viele Synergien im Interesse der Tierhalter/innen. Mitglieder der Geflügelwirtschaft Österreich sind die Geflügelmastgenossenschaft GGÖ, die Erzeugergemeinschaft EZG Frischei, der Österreichische Geflügelgesundheitsdienst QGV, die Geflügelverbände in den Bundesländern, der Verein Österreichische Weidegans und der Bund Österreichischer Straußenzüchter. Mehr über unser Service erfahren Sie unter www.gefluegelwirtschaft.at.

Weiterbildung als Grundstein für den Betriebserfolg

Jährlich werden zirka 50 Veranstaltungen zu den jeweils aktuellen Fachthemen vom Büro der "Geflügelwirtschaft Österreich" bundesweit organisiert. Kooperationspartner sind das Landwirtschaftsministerium, das Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI), die Landwirtschaftskammer Österreich, der Tiergesundheitsdienst QGV und Fachtierärzte, die Erzeugergemeinschaften EZG und die Geflügelmastgenossenschaft GGÖ sowie die Geflügelreferent/innen der Länderorganisationen und Partner entlang der Wertschöpfungskette. Tierhalter/innen kommen durch den Besuch der Verbandsveranstaltungen auch ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Weiterbildung nach.

Beratung für öffentliche Einrichtungen

Geflügelhalter/innen arbeiten auf Basis des österreichischen Bundestierschutzgesetzes nach den EU-weit strengsten Haltungsbestimmungen für Geflügel. Der im letzten Sommer im Ministerrat beschlossene, österreichische Aktionsplan zur nachhaltigen Beschaffung, kurz "Nabe", sieht die Beschaffung von Geflügelprodukten gemäß dem gesetzlichen Basisstandard vor. Die SNEG -"Servicestelle der Geflügelwirtschaft Österreich zur nachhaltigen Beschaffung von Eiern und Geflügel" berät Einkäufer und Entscheidungsträger in der Gemeinschaftsverpflegung hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben und informiert über die hohe Qualität heimischer Eier und Geflügelprodukte.

Partnerschaft für die Zukunft

Die "Geflügelwirtschaft Österreich" wird sich Ende 2022 im Rahmen des Workshops "Geflügelwirtschaft 2030" mit den zukünftigen Herausforderungen der Branche beschäftigen. Dabei wird das Ziel, durch den Einsatz umweltfreundlich gewonnener Energie bilanziell stromautark zu werden, ebenso diskutiert, wie auch die Bearbeitung neuer Absatzwege für Geflügel und Eiprodukte in Österreich und der Ausbau von Tierwohl- und Umweltprogrammen. "Die österreichischen Bauernfamilien stehen für Weiterentwicklung. Sie sind bereit weitere Verbesserungen mitzutragen, wenn sie die höherwertigen und damit höherpreisigen Geflügelprodukte zu einem kostendeckenden Preis verkaufen können", so der Obmann der "Geflügelwirtschaft Österreich" abschließend. (Schluss)

