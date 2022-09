Land Kärnten lädt gemeinsam mit BMI zu Cybersicherheitskonferenz

LH Kaiser, BM Karner: Bei gemeinsam organisierter Konferenz „aus Erfahrungen lernen und Wissen weitergeben, um gerüstet zu sein“ – Kärnten leistet angegriffener Gemeinde Feldbach Hilfe

Klagenfurt (OTS) - Bewusstsein schaffen und aus Erfahrungen lernen – das ist das Ziel einer Cybersicherheitskonferenz, zu der das Land Kärnten gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres im November dieses Jahres in den Lakesidepark einlädt. „Die Teilnehmenden sollen dort nicht nur informiert werden, sie sollen auch verstehen lernen, was die präsentierten Themen für sie bedeuten, was sie in ihren jeweiligen Bereichen zum Schutz vor Angriffen tun können und wer ihnen im Anlassfall helfen kann“, avisiert Landeshauptmann Peter Kaiser. Die Ergebnisse der Konferenz werden durch einen Tagesordnungspunkt von Kärnten auch bei der nächsten Landeshauptleutekonferenz am 2. Dezember diskutiert werden.



Der Landeshauptmann informiert auch darüber, dass sich die Stadtgemeinde Feldbach in der Steiermark nach dem kürzlich erfolgten Hackerangriff mit der Bitte um Unterstützung an das Land Kärnten gewandt hat. „Selbstverständlich stehen wir der Stadtgemeinde Feldbach mit unseren gewonnen Erfahrungen und mit unseren Expertisen zur Seite“, so Kaiser.



„Die Bedrohung durch diese neue Art der Kriminalität wächst ständig. Wir müssen daher darauf reagieren - sowohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen, als auch die technischen Voraussetzungen betreffend“, so der Landeshauptmann. Die Erfahrungen des Landes Kärnten aus dem verbrecherischen Hackerangriff sollen im Rahmen der Konferenz einerseits aufgearbeitet werden – andererseits erwarte man sich auch neue Aspekte. „Zu diesem Zweck sind auch Vertreterinnen und Vertreter jener Organisationen eingebunden, die im Bereich der Abwehr und der Bewältigung von Cyberangriffen unterstützen können. Die Konferenz soll in den Folgejahren regelmäßig stattfinden und sollen dazu auch Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft eingeladen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) informiert werden. „Wir hoffen, damit auch das Networking zwischen diesen Ebenen zu forcieren um künftig in noch mehr Gemeinsamkeit gegen die Internetkriminalität agieren zu können“, so Kaiser.



„Die Vernetzung zwischen Bundes- und Landesbehörden ist ein entscheidender Faktor im konsequenten Vorgehen gegen Cyberkriminalität. Cyberattacken auf Behörden und kritische Infrastruktur, Hass im Netz, Deepfakes und Betrugshandlungen – das sind die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Cybercrime. Es braucht daher einen ganzheitlichen Ansatz, sowohl in der Prävention als auch in der Aufklärung derartiger Delikte“, so Innenminister Gerhard Karner.



Die Konferenz beginnt am 07.11. im Lakesidepark in Klagenfurt.

